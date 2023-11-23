В Екатеринбурге открывают выставку про медиаарт СССР

Посетить необычную выставку можно с 24 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге привезли наработки творческого коллектива инженеров, которые стояли у истоков медиаарта и светомузыки. Все это оформили в выставку, на которой посетители смогут увидеть индикатор, разработанный специально для космических станций, видеодокументацию проектов кондукторского бюро «Прометей», макеты и светоживопись. На закрытом показе в Ельцин-Центре побывал корреспондент URA.RU.

Первое, что встретит екатеринбуржцев на входе — это макет концертного зала, который в конце 1920-х планировали поставить на Марсовом Поле в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и презентовали в Таврическом дворце. Однако, как рассказывают кураторы выставки, реализовать это проект не удалось. Тогда архитекторы заявили, что создать круглую форму здания на трех опорах невозможно, к тому же советская власть не потянула бы таких огромных затрат на электричество, а здание планировали подсвечивать постоянно.

Не менее любопытным экспонатом для посетителей станут светомузыкальный индикатор, разработанный специально для космических станций, разработки световых решений на многоэтажных зданиях, светящиеся картины, светомузыкальные фильмы, «унифицированный алфавит», призванный объединить все европейские культуры, и работы новаторов книжного и журнального дизайна в СССР. Публику может удивить макет Казанского цирка с динамичной подсветкой, реагирующей на погодные условия с помощью Wi-Fi — цвет меняется в зависимости от направления ветра на улице в данную минуту.

«Получилось собрать, на первый взгляд, несовместимые вещи: графический, световой дизайн, архитектуру, проекты по светомузыкальному кино и космосу. На наш взгляд, период 1960-х разнообразен и не исследован. Этой выставкой мы хотели показать большое количество связей, которые существовала не только внутри Москвы и Ленинграда, но и в Екатеринбурге», — заявила директор фонда «Галеев-Прометей» Анастасия Максимова.

Выставка «О-Сеть. Экспериментальная эстетика и новые медиа в СССР» начнет работу с 24 ноября и будет в Екатеринбурге до конца февраля 2024 года. Посмотреть на необычные экспонаты можно в арт-галерее Ельцин-Центра.

Ранее в Екатеринбурге начали готовиться к выставке «Екатерина I — наследница дел Петра Великого». Произведения искусства привезли на Урал из «Эрмитажа» в честь 300-летия основания города при поддержке Фонда святой Екатерины. Среди планируемых к показу картин — самый известный портрет Петра I, подарок Вильгельма де Геннина императорской семье и работа, которую питерский музей еще нигде не выставлял. Экспозицию для широкой публики представят 29 ноября.