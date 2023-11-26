Жители Березников (Пермский край) обнаружили в банке с консервированной килькой морского таракана. Фотографию с необычной едой пермяки опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Такая вот килька», — подписал пермяк фотографии необычной находки. В комментариях к посту пользователи соцсети быстро опознали в находке морского обитателя. «Морской таракан. Ничего страшного. Мне как-то раз в шпротах такой попался. Шпроты пару лет после этого не ел. Но он съедобный, если что», — написал Артем Артемов под постом.
Морской таракан — ракообразное, достигающее в длину до девяти сантиметров. Имеет плоское овальное тело серого или серо-коричневого цвета. Является хищником и питается донными животными. Также для него свойственны каннибализм и некрофагия.
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