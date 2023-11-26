26 ноября 2023
25 ноября 2023

Пермякам в банке с килькой попался хищный таракан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, питание, консервная банка
Пермяки обнаружили морского жителя в банке с консервами Фото:

Жители Березников (Пермский край) обнаружили в банке с консервированной килькой морского таракана. Фотографию с необычной едой пермяки опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Такая вот килька», — подписал пермяк фотографии необычной находки. В комментариях к посту пользователи соцсети быстро опознали в находке морского обитателя. «Морской таракан. Ничего страшного. Мне как-то раз в шпротах такой попался. Шпроты пару лет после этого не ел. Но он съедобный, если что», — написал Артем Артемов под постом.

Морской таракан — ракообразное, достигающее в длину до девяти сантиметров. Имеет плоское овальное тело серого или серо-коричневого цвета. Является хищником и питается донными животными. Также для него свойственны каннибализм и некрофагия.

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Жители Березников (Пермский край) обнаружили в банке с консервированной килькой морского таракана. Фотографию с необычной едой пермяки опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Такая вот килька», — подписал пермяк фотографии необычной находки. В комментариях к посту пользователи соцсети быстро опознали в находке морского обитателя. «Морской таракан. Ничего страшного. Мне как-то раз в шпротах такой попался. Шпроты пару лет после этого не ел. Но он съедобный, если что», — написал Артем Артемов под постом. Морской таракан — ракообразное, достигающее в длину до девяти сантиметров. Имеет плоское овальное тело серого или серо-коричневого цвета. Является хищником и питается донными животными. Также для него свойственны каннибализм и некрофагия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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