27 ноября 2023

В Перми пропал 14-летний мальчик. Фото

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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, бобиев далер
Подросток не вернулся домой (архивное фото) Фото:

В Перми не вернулся домой подросток 14 лет. О том, где он, ничего неизвестно с вечера 27 ноября. Отряд имени Ирины Бухановой объявил о поисковой операции.

«Пропал Косожихин Владислав Евгеньевич, 14 лет. 27 ноября вечером не вернулся домой (г. Пермь, Свердловский р-он, ул. Модераха)», — говорится в сообщении отряда в соцсетях.

Владислав ростом 164 см, худощавый, у него светлые волосы и серо-голубые глаза. Подросток был одет в черно-серый длинный пуховик, вязаную ярко-синюю шапку, темные джинсы.

Ребенка нет дома с 27 ноября
Ребенка нет дома с 27 ноября

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В Перми не вернулся домой подросток 14 лет. О том, где он, ничего неизвестно с вечера 27 ноября. Отряд имени Ирины Бухановой объявил о поисковой операции. «Пропал Косожихин Владислав Евгеньевич, 14 лет. 27 ноября вечером не вернулся домой (г. Пермь, Свердловский р-он, ул. Модераха)», — говорится в сообщении отряда в соцсетях. Владислав ростом 164 см, худощавый, у него светлые волосы и серо-голубые глаза. Подросток был одет в черно-серый длинный пуховик, вязаную ярко-синюю шапку, темные джинсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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