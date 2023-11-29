Куйвашев перед отпуском поднялся в горы Таджикистана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев вернется к работе в начале следующей недели Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев взял отпуск, сообщил URA.RU источник, близкий к областному правительству. В последний рабочий день глава региона посетил Хатлонскую область Таджикистана (живописную горную местность), следует из сообщения департамента информполитики региона.

«В программе рабочей поездки, в частности, Нурекская ГЭС — самая мощная гидроэлектростанция в Средней Азии. Отметим, предприятия Свердловской области активно участвуют в обновлении энергообъектов Республики Таджикистан, в том числе в программе модернизации противоаварийной автоматики и телемеханики на Нурекской ГЭС», — говорится в релизе. Еще одно предприятие, с которым познакомился Куйвашев, — крупнейший в Таджикистане текстильный комплекс «Джунтай Дангара Син Силу Текстиль».

А накануне губернатор встречался с президентом республики Эмомали Рахмоном. Вместе с ним в свердловской делегации были бизнесмены и депутаты заксобрания, включая спикера Людмилу Бабушкину. «В рамках официальной встречи с первым заместителем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадали Ватанзодой мы обсудили вопросы развития торгово-экономического и межпарламентского сотрудничества, основные направления культурно-гуманитарного взаимодействия, гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений», — приводит слова Бабушкиной пресс-служба парламента.

В отпуске губернатор, как ожидается, пробудет три дня. Обязанности главы региона возложены на его первого зама Алексея Шмыкова. 5 декабря Куйвашев проведет «прямую линию».

В ходе поездки Евгений Куйвашев осмотрел несколько предприятий
В ходе поездки Евгений Куйвашев осмотрел несколько предприятий
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев взял отпуск, сообщил URA.RU источник, близкий к областному правительству. В последний рабочий день глава региона посетил Хатлонскую область Таджикистана (живописную горную местность), следует из сообщения департамента информполитики региона. «В программе рабочей поездки, в частности, Нурекская ГЭС — самая мощная гидроэлектростанция в Средней Азии. Отметим, предприятия Свердловской области активно участвуют в обновлении энергообъектов Республики Таджикистан, в том числе в программе модернизации противоаварийной автоматики и телемеханики на Нурекской ГЭС», — говорится в релизе. Еще одно предприятие, с которым познакомился Куйвашев, — крупнейший в Таджикистане текстильный комплекс «Джунтай Дангара Син Силу Текстиль». А накануне губернатор встречался с президентом республики Эмомали Рахмоном. Вместе с ним в свердловской делегации были бизнесмены и депутаты заксобрания, включая спикера Людмилу Бабушкину. «В рамках официальной встречи с первым заместителем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадали Ватанзодой мы обсудили вопросы развития торгово-экономического и межпарламентского сотрудничества, основные направления культурно-гуманитарного взаимодействия, гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений», — приводит слова Бабушкиной пресс-служба парламента. В отпуске губернатор, как ожидается, пробудет три дня. Обязанности главы региона возложены на его первого зама Алексея Шмыкова. 5 декабря Куйвашев проведет «прямую линию».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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