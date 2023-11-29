Куйвашев перед отпуском поднялся в горы Таджикистана. Фото

29 ноября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев вернется к работе в начале следующей недели Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев взял отпуск, сообщил URA.RU источник, близкий к областному правительству. В последний рабочий день глава региона посетил Хатлонскую область Таджикистана (живописную горную местность), следует из сообщения департамента информполитики региона. «В программе рабочей поездки, в частности, Нурекская ГЭС — самая мощная гидроэлектростанция в Средней Азии. Отметим, предприятия Свердловской области активно участвуют в обновлении энергообъектов Республики Таджикистан, в том числе в программе модернизации противоаварийной автоматики и телемеханики на Нурекской ГЭС», — говорится в релизе. Еще одно предприятие, с которым познакомился Куйвашев, — крупнейший в Таджикистане текстильный комплекс «Джунтай Дангара Син Силу Текстиль». А накануне губернатор встречался с президентом республики Эмомали Рахмоном. Вместе с ним в свердловской делегации были бизнесмены и депутаты заксобрания, включая спикера Людмилу Бабушкину. «В рамках официальной встречи с первым заместителем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадали Ватанзодой мы обсудили вопросы развития торгово-экономического и межпарламентского сотрудничества, основные направления культурно-гуманитарного взаимодействия, гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений», — приводит слова Бабушкиной пресс-служба парламента. В отпуске губернатор, как ожидается, пробудет три дня. Обязанности главы региона возложены на его первого зама Алексея Шмыкова. 5 декабря Куйвашев проведет «прямую линию». В ходе поездки Евгений Куйвашев осмотрел несколько предприятий Фото: департамент информполитики Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев взял отпуск, сообщил URA.RU источник, близкий к областному правительству. В последний рабочий день глава региона посетил Хатлонскую область Таджикистана (живописную горную местность), следует из сообщения департамента информполитики региона. «В программе рабочей поездки, в частности, Нурекская ГЭС — самая мощная гидроэлектростанция в Средней Азии. Отметим, предприятия Свердловской области активно участвуют в обновлении энергообъектов Республики Таджикистан, в том числе в программе модернизации противоаварийной автоматики и телемеханики на Нурекской ГЭС», — говорится в релизе. Еще одно предприятие, с которым познакомился Куйвашев, — крупнейший в Таджикистане текстильный комплекс «Джунтай Дангара Син Силу Текстиль». А накануне губернатор встречался с президентом республики Эмомали Рахмоном. Вместе с ним в свердловской делегации были бизнесмены и депутаты заксобрания, включая спикера Людмилу Бабушкину. «В рамках официальной встречи с первым заместителем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадали Ватанзодой мы обсудили вопросы развития торгово-экономического и межпарламентского сотрудничества, основные направления культурно-гуманитарного взаимодействия, гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений», — приводит слова Бабушкиной пресс-служба парламента. В отпуске губернатор, как ожидается, пробудет три дня. Обязанности главы региона возложены на его первого зама Алексея Шмыкова. 5 декабря Куйвашев проведет «прямую линию».