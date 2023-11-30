Свердловский школьник изнасиловал восьмилетнего ребенка

Инцидент произошел в Туринске
В Туринске (Свердловская область) 14-летний школьник изнасиловал восьмилетнего ребенка. Подростку грозит до десяти лет колонии.
«Несовершеннолетний задержан. Сейчас его семью проверяет прокуратура, опрашиваются родственники и учителя мальчика», — сказал источник «КП-Екатеринбург».
Сообщается, что следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В региональном следственном управлении СКР воздержались от комментариев.
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