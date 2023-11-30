30 ноября 2023

Свердловский школьник изнасиловал восьмилетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения по подростку, убившему свою подругу. Екатеринбург, задержанный, суд, мера пресечения, конвой
Инцидент произошел в Туринске Фото:

В Туринске (Свердловская область) 14-летний школьник изнасиловал восьмилетнего ребенка. Подростку грозит до десяти лет колонии.

«Несовершеннолетний задержан. Сейчас его семью проверяет прокуратура, опрашиваются родственники и учителя мальчика», — сказал источник «КП-Екатеринбург».

Сообщается, что следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В региональном следственном управлении СКР воздержались от комментариев.

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В Туринске (Свердловская область) 14-летний школьник изнасиловал восьмилетнего ребенка. Подростку грозит до десяти лет колонии. «Несовершеннолетний задержан. Сейчас его семью проверяет прокуратура, опрашиваются родственники и учителя мальчика», — сказал источник «КП-Екатеринбург». Сообщается, что следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В региональном следственном управлении СКР воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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