01 декабря 2023

В Пермском крае отец зарезал своего сына во время ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
В результате ссоры мужчина заколол своего сына Фото:

В Кунгуре (Пермский край) задержали 62-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве собственного 33-летнего сына. Поводом послужила ссора, пояснила пресс-служба СУ СКР по региону.

«По версии следствия, обвиняемый инвалид-колясочник в дневное время 27 ноября, находясь в своем доме, во время ссоры с сыном нанес ему удар ножом в область груди, <…> потерпевший скончался на месте. После этого, житель Кунгура сам сообщил в правоохранительные органы о преступлении», — написано на сайте ведомства.

Мужчина сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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В Кунгуре (Пермский край) задержали 62-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве собственного 33-летнего сына. Поводом послужила ссора, пояснила пресс-служба СУ СКР по региону. «По версии следствия, обвиняемый инвалид-колясочник в дневное время 27 ноября, находясь в своем доме, во время ссоры с сыном нанес ему удар ножом в область груди, <…> потерпевший скончался на месте. После этого, житель Кунгура сам сообщил в правоохранительные органы о преступлении», — написано на сайте ведомства. Мужчина сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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