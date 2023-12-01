В Пермском крае отец зарезал своего сына во время ссоры

В результате ссоры мужчина заколол своего сына
В Кунгуре (Пермский край) задержали 62-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве собственного 33-летнего сына. Поводом послужила ссора, пояснила пресс-служба СУ СКР по региону.
«По версии следствия, обвиняемый инвалид-колясочник в дневное время 27 ноября, находясь в своем доме, во время ссоры с сыном нанес ему удар ножом в область груди, <…> потерпевший скончался на месте. После этого, житель Кунгура сам сообщил в правоохранительные органы о преступлении», — написано на сайте ведомства.
Мужчина сейчас находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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