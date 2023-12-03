Bild: Украина «мобилизует» котов на фронт

Bild: ВСУ используют котов для уничтожения грызунов
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Западная фильтровальная станция МУП "Водоканал". Екатеринбург, кошка, кот, домашние животные, питомец
Украинская армия призывает в свои ряды кошек для борьбы с грызунами в окопах, пишет Bild Фото:

На Украине начали привлекать в ВСУ котов для борьбы с грызунами в окопах. Об этом пишет издание Bild.

«Военнослужащие ВСУ начали привлекать к военной службе животных», — говорится в материале издания. Там добавили, что под знамена украинской армии встают не только служебные собаки, но и кошки, которые используются для борьбы с грызунами на военных позициях. Согласно словам одного из военнослужащих ВСУ, он сам часто сталкивается с присутствием мышей в своей спальной сумке, а иногда грызуны даже атакуют людей.

В украинской армии надеются, что кошки помогут справиться с этой проблемой. Также отмечается, что украинские волонтеры пытаются оказать помощь ВСУ, собирая пожертвования на ловушки для мышей. Одновременно военные начали активно использовать кошек в этой роли, и некоторые из них уже были награждены за успешную охоту на грызунов, заключили в издании.

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На Украине начали привлекать в ВСУ котов для борьбы с грызунами в окопах. Об этом пишет издание Bild. «Военнослужащие ВСУ начали привлекать к военной службе животных», — говорится в материале издания. Там добавили, что под знамена украинской армии встают не только служебные собаки, но и кошки, которые используются для борьбы с грызунами на военных позициях. Согласно словам одного из военнослужащих ВСУ, он сам часто сталкивается с присутствием мышей в своей спальной сумке, а иногда грызуны даже атакуют людей. В украинской армии надеются, что кошки помогут справиться с этой проблемой. Также отмечается, что украинские волонтеры пытаются оказать помощь ВСУ, собирая пожертвования на ловушки для мышей. Одновременно военные начали активно использовать кошек в этой роли, и некоторые из них уже были награждены за успешную охоту на грызунов, заключили в издании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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