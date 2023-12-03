Bild: Украина «мобилизует» котов на фронт

На Украине начали привлекать в ВСУ котов для борьбы с грызунами в окопах. Об этом пишет издание Bild.
«Военнослужащие ВСУ начали привлекать к военной службе животных», — говорится в материале издания. Там добавили, что под знамена украинской армии встают не только служебные собаки, но и кошки, которые используются для борьбы с грызунами на военных позициях. Согласно словам одного из военнослужащих ВСУ, он сам часто сталкивается с присутствием мышей в своей спальной сумке, а иногда грызуны даже атакуют людей.
В украинской армии надеются, что кошки помогут справиться с этой проблемой. Также отмечается, что украинские волонтеры пытаются оказать помощь ВСУ, собирая пожертвования на ловушки для мышей. Одновременно военные начали активно использовать кошек в этой роли, и некоторые из них уже были награждены за успешную охоту на грызунов, заключили в издании.
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