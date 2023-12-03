Польша накопила все системы ПВО, заказанные с 2016 года

04 декабря 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

В Польше завершилось формирование системы ПВО Фото: Army / U.S. Department of Defense В польскую армию доставлены все заказанные с 2016 года ракетно-зенитные комплексы. В стране завершилось формирование системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия, рассказали в пресс-службе гособоронконцерна PGZ. «Консорциум PGZ-PILICA завершил очередные поставки серийных комплексов PSR-A PILICA. В комплект входят: шесть огневых подразделений с артиллерийскими тягачами, командным пунктом и радиолокационной станцией, две транспортные машины и две машины с боеприпасами. Также в армию поставлены все заказанные в 2016 году системы VSHORAD (ПВО малой дальности — прим. URA.RU)», — пресс-службу PGZ цитирует Interfax. По данным The Telegraph, расходы Польши на оборону в два раза превышают траты других стран Евросоюза. На фоне спецоперации на Украине все острее звучит тема геополитического передела. В последние месяцы конфликты польских властей с другими странами усиливаются. В декабре польские спецслужбы ужесточили контроль на границе с Украиной из-за забастовки перевозчиков. По данным Службы внешней разведки России, в Варшаве отмечен рост антинемецких настроений. BBC сообщает, что поляки разочаровались в поддержке Украины, заявив, что помощь Киеву несет убытки всем странам Евросоюза.

В польскую армию доставлены все заказанные с 2016 года ракетно-зенитные комплексы. В стране завершилось формирование системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия, рассказали в пресс-службе гособоронконцерна PGZ. «Консорциум PGZ-PILICA завершил очередные поставки серийных комплексов PSR-A PILICA. В комплект входят: шесть огневых подразделений с артиллерийскими тягачами, командным пунктом и радиолокационной станцией, две транспортные машины и две машины с боеприпасами. Также в армию поставлены все заказанные в 2016 году системы VSHORAD (ПВО малой дальности — прим. URA.RU)», — пресс-службу PGZ цитирует Interfax. По данным The Telegraph, расходы Польши на оборону в два раза превышают траты других стран Евросоюза. На фоне спецоперации на Украине все острее звучит тема геополитического передела. В последние месяцы конфликты польских властей с другими странами усиливаются. В декабре польские спецслужбы ужесточили контроль на границе с Украиной из-за забастовки перевозчиков. По данным Службы внешней разведки России, в Варшаве отмечен рост антинемецких настроений. BBC сообщает, что поляки разочаровались в поддержке Украины, заявив, что помощь Киеву несет убытки всем странам Евросоюза.