03 декабря 2023

Польша накопила все системы ПВО, заказанные с 2016 года

© Служба новостей «URA.RU»
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В Польше завершилось формирование системы ПВО Фото:

В польскую армию доставлены все заказанные с 2016 года ракетно-зенитные комплексы. В стране завершилось формирование системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия, рассказали в пресс-службе гособоронконцерна PGZ.

«Консорциум PGZ-PILICA завершил очередные поставки серийных комплексов PSR-A PILICA. В комплект входят: шесть огневых подразделений с артиллерийскими тягачами, командным пунктом и радиолокационной станцией, две транспортные машины и две машины с боеприпасами. Также в армию поставлены все заказанные в 2016 году системы VSHORAD (ПВО малой дальности — прим. URA.RU)», — пресс-службу PGZ цитирует Interfax.

По данным The Telegraph, расходы Польши на оборону в два раза превышают траты других стран Евросоюза. На фоне спецоперации на Украине все острее звучит тема геополитического передела. В последние месяцы конфликты польских властей с другими странами усиливаются. В декабре польские спецслужбы ужесточили контроль на границе с Украиной из-за забастовки перевозчиков. По данным Службы внешней разведки России, в Варшаве отмечен рост антинемецких настроений. BBC сообщает, что поляки разочаровались в поддержке Украины, заявив, что помощь Киеву несет убытки всем странам Евросоюза.

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В польскую армию доставлены все заказанные с 2016 года ракетно-зенитные комплексы. В стране завершилось формирование системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия, рассказали в пресс-службе гособоронконцерна PGZ. «Консорциум PGZ-PILICA завершил очередные поставки серийных комплексов PSR-A PILICA. В комплект входят: шесть огневых подразделений с артиллерийскими тягачами, командным пунктом и радиолокационной станцией, две транспортные машины и две машины с боеприпасами. Также в армию поставлены все заказанные в 2016 году системы VSHORAD (ПВО малой дальности — прим. URA.RU)», — пресс-службу PGZ цитирует Interfax. По данным The Telegraph, расходы Польши на оборону в два раза превышают траты других стран Евросоюза. На фоне спецоперации на Украине все острее звучит тема геополитического передела. В последние месяцы конфликты польских властей с другими странами усиливаются. В декабре польские спецслужбы ужесточили контроль на границе с Украиной из-за забастовки перевозчиков. По данным Службы внешней разведки России, в Варшаве отмечен рост антинемецких настроений. BBC сообщает, что поляки разочаровались в поддержке Украины, заявив, что помощь Киеву несет убытки всем странам Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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