Общество «Росгосстрах» обманул со страховкой пермяка, у которого сгорел дом 07 декабря 2023 в 13:10 Размер текста - 17 + Дом был уничтожен в пожаре вместе с имуществом, баней и гаражом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Гремячинска (Пермский край) застраховал свой дом на 1,115 млн рублей. Вскоре его дом сгорел, но компания выплатила только часть положенной суммы страховки, сообщается на сайте Пермского краевого суда. «Житель города Гремячинск застраховал в ПАО СК „Росгосстрах“ свой жилой дом на сумму 1115000 рублей. В сентябре 2022 года в результате пожара дом, имущество, баня и гараж сгорели. Вместо предусмотренной в договоре страхования суммы „Росгосстрах“ выплатил гражданину только 748507 рублей», — говорится на сайте суда. Помимо дома житель города застраховал все инженерное оборудование, имущество, баню и гараж. Как заключили эксперты, в результате пожара имущество было уничтожено полностью и восстановлению не подлежит. Это позволяет получить хозяину при наступления страхового случая получить полную компенсацию. В Губахинском суде постановили доплатить мужчине страховку вместе с неустойкой, компенсацией морального вреда и штраф на сумму почти в 400 тысяч рублей. Пермский краевой суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. Житель Гремячинска (Пермский край) застраховал свой дом на 1,115 млн рублей. Вскоре его дом сгорел, но компания выплатила только часть положенной суммы страховки, сообщается на сайте Пермского краевого суда. «Житель города Гремячинск застраховал в ПАО СК „Росгосстрах“ свой жилой дом на сумму 1115000 рублей. В сентябре 2022 года в результате пожара дом, имущество, баня и гараж сгорели. Вместо предусмотренной в договоре страхования суммы „Росгосстрах“ выплатил гражданину только 748507 рублей», — говорится на сайте суда. Помимо дома житель города застраховал все инженерное оборудование, имущество, баню и гараж. Как заключили эксперты, в результате пожара имущество было уничтожено полностью и восстановлению не подлежит. Это позволяет получить хозяину при наступления страхового случая получить полную компенсацию. В Губахинском суде постановили доплатить мужчине страховку вместе с неустойкой, компенсацией морального вреда и штраф на сумму почти в 400 тысяч рублей. Пермский краевой суд оставил решение предыдущей инстанции в силе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям