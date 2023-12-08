В Челябинской области назвали лучший сельский район

Кизильский район признан лучшим среди сельских в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе. Челябинск, селезнев александр, текслер алексей
Губернатор передал переходящее знамя главе Кизильского района Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил главу Кизильского района Александра Селезнева переходящим знаменем за звание лучшего сельскохозяйственного района региона. Награждение состоялось на церемонии чествования победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе, сообщил корреспондент URA.RU 8 декабря.

«В номинации „Лучший сельскохозяйственный район“ победителем признан Кизильский муниципальный район. По традиции, район-победитель получает переходящее знамя лучшего сельскохозяйственного района Челябинской области», — сообщил корреспондент URA.RU.

В этом году хлеборобы Челябинской области собрали больше двух миллионов тонн зерновых. Больше других собрали Кизильский, Брединский, Агаповский, Южноуральский, Нагайбакский, Троицкий и Чесминский районы. В Кизильском районе собрали больше всех — 294 тысячи тонн. А наилучшую урожайность показали аграрии Нагайбакского района — почти 21 центнер с гектара.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил главу Кизильского района Александра Селезнева переходящим знаменем за звание лучшего сельскохозяйственного района региона. Награждение состоялось на церемонии чествования победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе, сообщил корреспондент URA.RU 8 декабря. «В номинации „Лучший сельскохозяйственный район“ победителем признан Кизильский муниципальный район. По традиции, район-победитель получает переходящее знамя лучшего сельскохозяйственного района Челябинской области», — сообщил корреспондент URA.RU. В этом году хлеборобы Челябинской области собрали больше двух миллионов тонн зерновых. Больше других собрали Кизильский, Брединский, Агаповский, Южноуральский, Нагайбакский, Троицкий и Чесминский районы. В Кизильском районе собрали больше всех — 294 тысячи тонн. А наилучшую урожайность показали аграрии Нагайбакского района — почти 21 центнер с гектара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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