Россиянин прилетел в США без паспорта и билета

Российский экономист Сергей Очигаву прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес без паспорта, визы и билета. Он не в состоянии объяснить властям США, как это произошло, говорится в документе за подписью специального агента ФБР.
«Сергея Владимировича Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда выяснилось, что его фамилии нет в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. <…> Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит», — сообщается в документе. Сам мужчина также не помнит, как сел на рейс авиакомпании SAS.
Очигава является кандидатом наук по экономики и маркетингу, работал в России. При досмотре у него нашлись российский и израильский паспорта.
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