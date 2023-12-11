11 декабря 2023

Россиянин прилетел в США без паспорта и билета

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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., самолет, самолет на стоянке, перон аэропорта, s 7
Мужчина не помнит, как сел на борт самолета Фото:

Российский экономист Сергей Очигаву прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес без паспорта, визы и билета. Он не в состоянии объяснить властям США, как это произошло, говорится в документе за подписью специального агента ФБР.

«Сергея Владимировича Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда выяснилось, что его фамилии нет в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. <…> Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит», — сообщается в документе. Сам мужчина также не помнит, как сел на рейс авиакомпании SAS.

Очигава является кандидатом наук по экономики и маркетингу, работал в России. При досмотре у него нашлись российский и израильский паспорта.

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Российский экономист Сергей Очигаву прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес без паспорта, визы и билета. Он не в состоянии объяснить властям США, как это произошло, говорится в документе за подписью специального агента ФБР. «Сергея Владимировича Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда выяснилось, что его фамилии нет в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. <…> Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит», — сообщается в документе. Сам мужчина также не помнит, как сел на рейс авиакомпании SAS. Очигава является кандидатом наук по экономики и маркетингу, работал в России. При досмотре у него нашлись российский и израильский паспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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