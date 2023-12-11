Россиянин прилетел в США без паспорта и билета

12 декабря 2023 в 03:22 Размер текста - 17 +

Мужчина не помнит, как сел на борт самолета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский экономист Сергей Очигаву прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес без паспорта, визы и билета. Он не в состоянии объяснить властям США, как это произошло, говорится в документе за подписью специального агента ФБР. «Сергея Владимировича Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда выяснилось, что его фамилии нет в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. <…> Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит», — сообщается в документе. Сам мужчина также не помнит, как сел на рейс авиакомпании SAS. Очигава является кандидатом наук по экономики и маркетингу, работал в России. При досмотре у него нашлись российский и израильский паспорта.

Российский экономист Сергей Очигаву прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес без паспорта, визы и билета. Он не в состоянии объяснить властям США, как это произошло, говорится в документе за подписью специального агента ФБР. «Сергея Владимировича Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда выяснилось, что его фамилии нет в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. <…> Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит», — сообщается в документе. Сам мужчина также не помнит, как сел на рейс авиакомпании SAS. Очигава является кандидатом наук по экономики и маркетингу, работал в России. При досмотре у него нашлись российский и израильский паспорта.