Пермские бойцы Росгвардии, принимавшие участие в СВО, вернулись из ЛНР

Бойцы Росгвардии из Пермского края, принимавшие участие в спецоперации на территории Луганской Народной Республики, вернулись на родину. Видео возвращения военнослужащих опубликовало сообщество «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видны семь военных автомобилей, которые сопровождает экипаж ДПС.
«Ветераны боевых действий Орджоникидзевского района города Перми вчера сообщили: „Вернулись наши боевые братья из зоны СВО из Луганской Народной Республики. По понятным причинам не показываем лица и не называем имен, все действующие военнослужащие Росгвардии.“ Добро пожаловать на родину!», — написано в сообществе пермских ветеранов боевых действий. URA.RU направило запрос в пресс-службу Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по Пермскому краю.
В 2022 году Росгвардия объявила о наборе контрактников для дальнейшего участия в специальной военной операции. Кандидатам предлагалось подписать краткосрочный (до одного года) контракт. Бойцы ведомства из Прикамья, находившиеся в зоне СВО, были отмечены разными наградами.
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