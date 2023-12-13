13 декабря 2023

Пермские бойцы Росгвардии, принимавшие участие в СВО, вернулись из ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Возвращение ошибочно мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные
Бойцы несли службу на территории Луганской Народной Республики Фото:
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Бойцы Росгвардии из Пермского края, принимавшие участие в спецоперации на территории Луганской Народной Республики, вернулись на родину. Видео возвращения военнослужащих опубликовало сообщество «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видны семь военных автомобилей, которые сопровождает экипаж ДПС.

«Ветераны боевых действий Орджоникидзевского района города Перми вчера сообщили: „Вернулись наши боевые братья из зоны СВО из Луганской Народной Республики. По понятным причинам не показываем лица и не называем имен, все действующие военнослужащие Росгвардии.“ Добро пожаловать на родину!», — написано в сообществе пермских ветеранов боевых действий. URA.RU направило запрос в пресс-службу Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по Пермскому краю.

В 2022 году Росгвардия объявила о наборе контрактников для дальнейшего участия в специальной военной операции. Кандидатам предлагалось подписать краткосрочный (до одного года) контракт. Бойцы ведомства из Прикамья, находившиеся в зоне СВО, были отмечены разными наградами.

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Бойцы Росгвардии из Пермского края, принимавшие участие в спецоперации на территории Луганской Народной Республики, вернулись на родину. Видео возвращения военнослужащих опубликовало сообщество «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видны семь военных автомобилей, которые сопровождает экипаж ДПС. «Ветераны боевых действий Орджоникидзевского района города Перми вчера сообщили: „Вернулись наши боевые братья из зоны СВО из Луганской Народной Республики. По понятным причинам не показываем лица и не называем имен, все действующие военнослужащие Росгвардии.“ Добро пожаловать на родину!», — написано в сообществе пермских ветеранов боевых действий. URA.RU направило запрос в пресс-службу Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по Пермскому краю. В 2022 году Росгвардия объявила о наборе контрактников для дальнейшего участия в специальной военной операции. Кандидатам предлагалось подписать краткосрочный (до одного года) контракт. Бойцы ведомства из Прикамья, находившиеся в зоне СВО, были отмечены разными наградами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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