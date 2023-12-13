В Перми за пять миллионов рублей продают больничную прачечную

В Перми выставлена на продажу прачечная, которая оказывает услуги по стирке белья государственным медицинским учреждениям. Стоимость актива составляет более пяти миллионов рублей.
«К покупке предлагается бизнес по оказанию услуг прачечной государственным лечебным учреждениям. Работает более 10 лет, на сегодня заключены несколько госконтрактов сроком до 31 декабря 2024 года. Регулярно участвуем в аукционах по стирке белья и заключаем договоры. Цена — 5,1 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Уточняется, что прачечная полностью укомплектована оборудованием. Это стиральные и сушильные машины, а также центрифуги. Расположен объект в центре Перми, в помещении с долгосрочной арендой. В прачечной трудоустроены 10 человек.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Индустриальном районе Перми продается торговый центр, который работает в качестве крытого рынка. Цена объекта недвижимости составляет 100 млн рублей.
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