13 декабря 2023

В Перми на месте хлебозавода построят новый жилой комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь объекта составляет 1,27 га. Фото:

В микрорайоне Молодежный в Перми возведут новый ЖК. Он разместится на территории бывшего хлебозавода «Первый хлеб».

«Будут возведены дома высотой в 8, 11, 15, 16 этажей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». На заседании комиссии по землепользованию и застройке строительная группа представила концепцию освоения территории бывшего хлебозавода.

Застройщик сообщил властям, что готов заключить соглашение с мэрией Перми о финансировании социнфраструктуры. Хлебозавод на ул. Волховской в Перми был основан в 1937 году. В начале этого года «Первый хлеб» начал сносить производственные помещения. В ноябре участок хлебозавода перешел в собственность одной из строительных групп.

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В микрорайоне Молодежный в Перми возведут новый ЖК. Он разместится на территории бывшего хлебозавода «Первый хлеб». «Будут возведены дома высотой в 8, 11, 15, 16 этажей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». На заседании комиссии по землепользованию и застройке строительная группа представила концепцию освоения территории бывшего хлебозавода. Застройщик сообщил властям, что готов заключить соглашение с мэрией Перми о финансировании социнфраструктуры. Хлебозавод на ул. Волховской в Перми был основан в 1937 году. В начале этого года «Первый хлеб» начал сносить производственные помещения. В ноябре участок хлебозавода перешел в собственность одной из строительных групп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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