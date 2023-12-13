В Перми на месте хлебозавода построят новый жилой комплекс

В микрорайоне Молодежный в Перми возведут новый ЖК. Он разместится на территории бывшего хлебозавода «Первый хлеб».
«Будут возведены дома высотой в 8, 11, 15, 16 этажей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». На заседании комиссии по землепользованию и застройке строительная группа представила концепцию освоения территории бывшего хлебозавода.
Застройщик сообщил властям, что готов заключить соглашение с мэрией Перми о финансировании социнфраструктуры. Хлебозавод на ул. Волховской в Перми был основан в 1937 году. В начале этого года «Первый хлеб» начал сносить производственные помещения. В ноябре участок хлебозавода перешел в собственность одной из строительных групп.
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