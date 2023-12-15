Задержанный свердловский экс-чиновник в суде пожаловался на здоровье. Фото, видео

16 декабря 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Игоря Дубровина отправили под стражу на десять дней Фото: Илья Московец © URA.RU Задержанный по подозрению в мошенничестве экс-замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин попросил отправить его под домашний арест, поскольку ему необходимо ежедневно измерять давление и принимать лекарства. Об этом URA.RU стало известно на заседании в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. «Как я понимаю, речь идет либо о домашнем аресте, либо о СИЗО. Во-первых, я выбираю домашний арест, потому что мне нужно постоянно измерять давление и принимать лекарства. Во-вторых, мне прописана диета по питанию. И, в-третьих, я не намереваюсь скрываться», — заявил Дубровин. Суд отправил чиновника в изолятор временного содержания на десять суток. Новость по теме Дело бывшего свердловского замминистра связано с жильем для военных. Фото Как писало URA.RU, Дубровина задержали 14 декабря. По предварительным данным, у следствия якобы есть переписка, в которой Дубровин дает финансовые указания неким Пономареву и Комарову (в разное время входили в руководство компании-подрядчика «Омега-Строй»). Вероятно, речь идет о периоде работы Дубровина в управлении капстроительства Минобороны. Хищение денежных средств выразилось «в установлении фактического контроля за деятельностью общества «Омега-Строй», заявил в суде следователь. В день задержания Дубровина сняли с поста зампреда правительства Забайкалья, который он занял летом 2023-го. До этого Дубровин три года возглавлял свердловское управление капстроительства, которое курировало стройки Универсиады-2023. В 2019—2020 годах он руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Ранее источник URA.RU утверждал, что претензии силовиков к бывшему замминистра могут быть связаны с его деятельностью именно в этой организации. Замом министра строительства Дубровин был в 2017—2019 годах. Также в его резюме значится директорство в екатеринбургском «Водоканале» (8 апреля-3 июля 2019 года). Он также доходил до финала кремлевского конкурса «Лидеры России». В суд к Дубровину пришли мама и супруга Фото: Илья Московец © URA.RU Интересы Дубровина в суде представляет адвокат Валерий Заречнов Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Задержанный по подозрению в мошенничестве экс-замминистра строительства Свердловской области Игорь Дубровин попросил отправить его под домашний арест, поскольку ему необходимо ежедневно измерять давление и принимать лекарства. Об этом URA.RU стало известно на заседании в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. «Как я понимаю, речь идет либо о домашнем аресте, либо о СИЗО. Во-первых, я выбираю домашний арест, потому что мне нужно постоянно измерять давление и принимать лекарства. Во-вторых, мне прописана диета по питанию. И, в-третьих, я не намереваюсь скрываться», — заявил Дубровин. Суд отправил чиновника в изолятор временного содержания на десять суток. Как писало URA.RU, Дубровина задержали 14 декабря. По предварительным данным, у следствия якобы есть переписка, в которой Дубровин дает финансовые указания неким Пономареву и Комарову (в разное время входили в руководство компании-подрядчика «Омега-Строй»). Вероятно, речь идет о периоде работы Дубровина в управлении капстроительства Минобороны. Хищение денежных средств выразилось «в установлении фактического контроля за деятельностью общества «Омега-Строй», заявил в суде следователь. В день задержания Дубровина сняли с поста зампреда правительства Забайкалья, который он занял летом 2023-го. До этого Дубровин три года возглавлял свердловское управление капстроительства, которое курировало стройки Универсиады-2023. В 2019—2020 годах он руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Ранее источник URA.RU утверждал, что претензии силовиков к бывшему замминистра могут быть связаны с его деятельностью именно в этой организации. Замом министра строительства Дубровин был в 2017—2019 годах. Также в его резюме значится директорство в екатеринбургском «Водоканале» (8 апреля-3 июля 2019 года). Он также доходил до финала кремлевского конкурса «Лидеры России».