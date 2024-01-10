Общество Омский губернатор пожелал хорошего вечера оставшимся без света россиянам 10 января 2024 в 18:44 Размер текста - 17 + Виталий Хоценко заявил о работе по восстановлению электричества в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Омский губернатор Виталий Хоценко пожелал гражданам региона хорошего вечера после того, как из-за коммунальной аварии они остались без света. Об этом чиновник заявил у себя в Telegram. «Поручил министру энергетики срочно выехать на объект. Энергетики уже работают на подстанции. В целом у нас ситуация под контролем. <…> Хорошего вечера», — сказал Виталий Хоценко. Половина Омска и треть области остались без света 10 января. Министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко заявил, что причиной тому стало срабатывание аварийной защиты на подстанции «Таврическая», пишет MK.RU . Омский губернатор Виталий Хоценко пожелал гражданам региона хорошего вечера после того, как из-за коммунальной аварии они остались без света. Об этом чиновник заявил у себя в Telegram. «Поручил министру энергетики срочно выехать на объект. Энергетики уже работают на подстанции. В целом у нас ситуация под контролем. <…> Хорошего вечера», — сказал Виталий Хоценко. Половина Омска и треть области остались без света 10 января. Министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко заявил, что причиной тому стало срабатывание аварийной защиты на подстанции «Таврическая», пишет MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям