Омский губернатор пожелал хорошего вечера оставшимся без света россиянам

Виталий Хоценко заявил о работе по восстановлению электричества в регионе
Омский губернатор Виталий Хоценко пожелал гражданам региона хорошего вечера после того, как из-за коммунальной аварии они остались без света. Об этом чиновник заявил у себя в Telegram.
«Поручил министру энергетики срочно выехать на объект. Энергетики уже работают на подстанции. В целом у нас ситуация под контролем. <…> Хорошего вечера», —
Половина Омска и треть области остались без света 10 января. Министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко заявил, что причиной тому стало срабатывание аварийной защиты на подстанции «Таврическая», пишет
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