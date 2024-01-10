Омский губернатор пожелал хорошего вечера оставшимся без света россиянам

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, хоценко виталий
Виталий Хоценко заявил о работе по восстановлению электричества в регионе Фото:

Омский губернатор Виталий Хоценко пожелал гражданам региона хорошего вечера после того, как из-за коммунальной аварии они остались без света. Об этом чиновник заявил у себя в Telegram.

«Поручил министру энергетики срочно выехать на объект. Энергетики уже работают на подстанции. В целом у нас ситуация под контролем. <…> Хорошего вечера», — сказал Виталий Хоценко.

Половина Омска и треть области остались без света 10 января. Министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко заявил, что причиной тому стало срабатывание аварийной защиты на подстанции «Таврическая», пишет MK.RU.

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Омский губернатор Виталий Хоценко пожелал гражданам региона хорошего вечера после того, как из-за коммунальной аварии они остались без света. Об этом чиновник заявил у себя в Telegram. «Поручил министру энергетики срочно выехать на объект. Энергетики уже работают на подстанции. В целом у нас ситуация под контролем. <…> Хорошего вечера», — сказал Виталий Хоценко. Половина Омска и треть области остались без света 10 января. Министр энергетики и ЖКК Владимир Шнипко заявил, что причиной тому стало срабатывание аварийной защиты на подстанции «Таврическая», пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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