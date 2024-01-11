Почти треть челябинцев недовольны своим заработком

«Авито»: почти треть челябинцев оценивают свой труд в 50-80 тысяч рублей

12 января 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

В Челябинске 47% жителей зарабатывают меньше 50 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 47% жителей зарабатывают меньше 50 тысяч рублей в месяц, при этом оценивают челябинцы свой труд на 50-80 тысяч рублей. Жителям мегаполиса хватило бы ежемесячной суммы от 50 000 до 150 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Почти треть (29%) челябинцев оценивают свой труд на 50 -80 тысяч рублей, а 14% указали диапазон в 80-100 тысяч рублей. Почти половина (47%) участников исследования из Челябинска отметили, что на данный момент зарабатывают меньше 50 000 рублей в месяц, а 30% указали уровень дохода в 50-100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Достаточным для себя работающие челябинцы считают уровень зарплаты в 50-150 тысяч рублей (47%). Респонденты также отмечают, что хотели бы зарабатывать 150 -200 тысяч рублей (16%), 200 — 250 тысяч рублей (10%) и от 500 до 600 тысяч рублей (8%). Жители Волгограда (36%), Воронежа (32%) и Челябинска (29%) чаще других оценивают свой труд на 50 000-80 000 рублей. В то же время 80 -100 тысяч рублей говорят хотели бы зарабатывать специалисты из Екатеринбурга (27%) и Нижнего Новгорода (27%).

В Челябинске 47% жителей зарабатывают меньше 50 тысяч рублей в месяц, при этом оценивают челябинцы свой труд на 50-80 тысяч рублей. Жителям мегаполиса хватило бы ежемесячной суммы от 50 000 до 150 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Почти треть (29%) челябинцев оценивают свой труд на 50 -80 тысяч рублей, а 14% указали диапазон в 80-100 тысяч рублей. Почти половина (47%) участников исследования из Челябинска отметили, что на данный момент зарабатывают меньше 50 000 рублей в месяц, а 30% указали уровень дохода в 50-100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Достаточным для себя работающие челябинцы считают уровень зарплаты в 50-150 тысяч рублей (47%). Респонденты также отмечают, что хотели бы зарабатывать 150 -200 тысяч рублей (16%), 200 — 250 тысяч рублей (10%) и от 500 до 600 тысяч рублей (8%). Жители Волгограда (36%), Воронежа (32%) и Челябинска (29%) чаще других оценивают свой труд на 50 000-80 000 рублей. В то же время 80 -100 тысяч рублей говорят хотели бы зарабатывать специалисты из Екатеринбурга (27%) и Нижнего Новгорода (27%).