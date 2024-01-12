В челябинском ХК «Трактор» ждут нападающего из Канады

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ХК "Трактор" - ХК "Сибирь". Челябинск., болельщики, хк трактор
Джек Родуолд усилит атакующую линию ХК «Трактор» Фото:

В челябинском ХК «Трактор» ждут канадского нападающего Джека Родуолда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, в ночь на 13 января он прибудет в Челябинск транзитом через Екатеринбург.

«Родуолд прилетает в субботу ночью в Екатеринбург. Оттуда прибудет в Челябинск», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор».

Там отметили, что команда в субботу улетает в Минск на игру с местным «Динамо». С большой вероятностью Родуолд не сможет к ней присоединиться. Он останется в Челябинске, где будет готовиться к домашней игре с череповецкой «Северсталью».

Согласно официальному сайту Континентальной хоккейной лиги, контракт Родуолда с «Трактором» рассчитан до конца апреля 2024 года. Заработная плата игрока не разглашается.

Родуолду в середине февраля исполнится 30 лет. Ранее он играл за китайский «КуньЛунь Ред Стар». За команду он отыграл 96 матчей, в которых смог забросить 18 шайб и отдать 25 голевых передач.

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В челябинском ХК «Трактор» ждут канадского нападающего Джека Родуолда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, в ночь на 13 января он прибудет в Челябинск транзитом через Екатеринбург. «Родуолд прилетает в субботу ночью в Екатеринбург. Оттуда прибудет в Челябинск», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». Там отметили, что команда в субботу улетает в Минск на игру с местным «Динамо». С большой вероятностью Родуолд не сможет к ней присоединиться. Он останется в Челябинске, где будет готовиться к домашней игре с череповецкой «Северсталью». Согласно официальному сайту Континентальной хоккейной лиги, контракт Родуолда с «Трактором» рассчитан до конца апреля 2024 года. Заработная плата игрока не разглашается. Родуолду в середине февраля исполнится 30 лет. Ранее он играл за китайский «КуньЛунь Ред Стар». За команду он отыграл 96 матчей, в которых смог забросить 18 шайб и отдать 25 голевых передач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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