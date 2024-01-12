12 января 2024

Житель Пермского края погиб из-за загоревшегося дивана

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, дпс, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
При пожаре пострадали два человека и погиб мужчина Фото:

В Осе Пермского края мужчина погиб из-за загоревшегося дивана. Еще два человека получили травмы, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Установлено, что горит диван в квартире на первом этаже. До приезда пожарных из дома самостоятельно вышли 10 человек, в том числе один ребенок. К сожалению, погиб мужчина и два человека получили травмы», — сообщили в ведомстве.

О пожаре сообщили 12 января в 07:38. К месту вызова выезжали 10 человек личного состава и три единицы техники. Огонь был потушен в 07:53. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины пожара.

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В Осе Пермского края мужчина погиб из-за загоревшегося дивана. Еще два человека получили травмы, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Установлено, что горит диван в квартире на первом этаже. До приезда пожарных из дома самостоятельно вышли 10 человек, в том числе один ребенок. К сожалению, погиб мужчина и два человека получили травмы», — сообщили в ведомстве. О пожаре сообщили 12 января в 07:38. К месту вызова выезжали 10 человек личного состава и три единицы техники. Огонь был потушен в 07:53. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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