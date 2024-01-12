Житель Пермского края погиб из-за загоревшегося дивана

13 января 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

При пожаре пострадали два человека и погиб мужчина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Осе Пермского края мужчина погиб из-за загоревшегося дивана. Еще два человека получили травмы, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Установлено, что горит диван в квартире на первом этаже. До приезда пожарных из дома самостоятельно вышли 10 человек, в том числе один ребенок. К сожалению, погиб мужчина и два человека получили травмы», — сообщили в ведомстве. О пожаре сообщили 12 января в 07:38. К месту вызова выезжали 10 человек личного состава и три единицы техники. Огонь был потушен в 07:53. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины пожара.

В Осе Пермского края мужчина погиб из-за загоревшегося дивана. Еще два человека получили травмы, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Установлено, что горит диван в квартире на первом этаже. До приезда пожарных из дома самостоятельно вышли 10 человек, в том числе один ребенок. К сожалению, погиб мужчина и два человека получили травмы», — сообщили в ведомстве. О пожаре сообщили 12 января в 07:38. К месту вызова выезжали 10 человек личного состава и три единицы техники. Огонь был потушен в 07:53. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины пожара.