Житель Пермского края погиб из-за загоревшегося дивана

При пожаре пострадали два человека и погиб мужчина
В Осе Пермского края мужчина погиб из-за загоревшегося дивана. Еще два человека получили травмы, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Установлено, что горит диван в квартире на первом этаже. До приезда пожарных из дома самостоятельно вышли 10 человек, в том числе один ребенок. К сожалению, погиб мужчина и два человека получили травмы», — сообщили в ведомстве.
О пожаре сообщили 12 января в 07:38. К месту вызова выезжали 10 человек личного состава и три единицы техники. Огонь был потушен в 07:53. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины пожара.
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