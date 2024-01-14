Чаще всего увольняются с работы челябинские аграрии, спортсмены и рабочие

HeadHunter: 81% челябинских аграриев уходят с работы по своей инициативе

В основном челябинцы покидают работу по собственному желанию Фото: Анна Майорова © URA.RU

С работы чаще остальных в Челябинской области по собственной инициативе увольняются аграрии, спортсмены и рабочие. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, среди лидеров есть также медики и юристы.

«С точки зрения профессиональных ролей, по собственному желанию чаще других подавали заявление об уходе сотрудники сфер „Сельского хозяйства“ (81% опрошенных заявили об обычном уходе с работы по такой причине), „Спорт, салоны красоты“ (77%), „Рабочий персонал“ (76%). В числе лидеров по увольнениям сотрудники медицины и фармацевтики (72%), юристы (71%)», — рассказали в HeadHunter.

Реже других по собственному желанию уходили представители сфер: «Безопасность» (57%), «Высший менеджмент» (58%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (60%). В среднем по региону по личной инициативе покидало место работы 73% респондентов.

Проведенный в январе опрос показал, что основными причинами ухода люди называют личную неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и прочее. При этом у 6% есть опыт увольнения по сокращению штата, у 7% — из-за реорганизации компании. Еще 14% отметили другие причины.

Легче всего расстаются с работой молодые люди до 18% (79%). Также легки на подъем работники в категории 18-24 лет (78%). В возрасте 25-34 лет готовы менять работу 64% респондентов. Люди более старшего возраста чаще других называют причиной увольнения сокращения штатов. Таких много в сферах инвестиций (20%), информационных технологий (14%), обеспечения безопасности, в маркетинге, финансах, розничной торговле и логистике (по 11%).