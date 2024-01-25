Мэр Екатеринбурга хотел на год лишить чиновников премий, но передумал

Расследование мэра Екатеринбурга о фонарях на улице Вайнера срывается

25 января 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов не любит принимать жесткие решения Фото: Илья Московец © URA.RU Служебная проверка в городском комитете благоустройства, которую мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал перед Новым годом из-за скандала с новыми светильниками на улице Вайнера, за прошедший месяц так и не началась и, возможно, уже не начнется. Об этом URA.RU рассказали два источника в администрации. В июне 2023 года Ростуризм направил Екатеринбургу грант в размере 210 миллионов рублей — на обновление туристского центра города. Из них 14 млн должны были пойти на обновление подсветки на ул. Вайнера. Закупку 85 светодиодных светильников осенью провело МКУ «Городское благоустройство». В начале декабря, когда на Вайнера начали менять освещение, все подумали, что это то самое. Однако выяснилось, что нет: закупленные светильники Philips в тот момент еще находились в Польше. Их не успевали привезти к 25 декабря. Это означало, что город не осваивает грант, и как минимум часть суммы придется вернуть. Мощнейший репутационный удар для местной власти. По данным агентства, на совещании с ограниченным кругом лиц Орлов 18 декабря отчитал замначальника комитета Виктора Юровицкого. Он, как утверждает один из источников в администрации, и отвечал за закупку. «Орлову доложили, что деньги [от Ростуризма] пришли еще в июле, а закупку по какой-то причине провели лишь в сентябре. Глава был очень злой, кричал. Сказал, что сразу после новогодних праздников в комитет выйдет проверка, и если информация, что виноват именно он, подтвердится, то весь год сотрудники будут сидеть без премий», — рассказал второй собеседник. Установка новых светильников началась 23 января Фото: Илья Московец © URA.RU Спасла городских чиновников лазейка в законодательстве, которую премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим постановлением внедрил в 2022 году — на фоне санкционного давления. Едва ли не за день до ухода на каникулы мэрия поменяла существенные условия контракта: во-первых, предусмотрела, что деньги подрядчику могут быть перечислены до того, как он доставит и установит светильники, а во-вторых, скорректировала сроки исполнения контракта, сдвинув их на январь. Новые светильники на ул. Вайнера завершили устанавливать накануне (начали 23 января). «Никакой служебной проверки нет. Видимо, Орлов посчитал, что можно обойтись и без нее», — предположил один из источников во власти. Подтверждая это, второй не смог назвать причины невыхода контрольно-ревизионного управления в комитет. «На сегодняшний день какие-либо проверки ни в комитете, ни в подведомственных учреждениях не проводятся», — прокомментировали в пресс-службе. Виктор Юровицкий общаться с корреспондентом отказался, перенаправив тут да же, в пресс-службу. Но в пресс-службе от комментария по новому запросу воздержались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служебная проверка в городском комитете благоустройства, которую мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал перед Новым годом из-за скандала с новыми светильниками на улице Вайнера, за прошедший месяц так и не началась и, возможно, уже не начнется. Об этом URA.RU рассказали два источника в администрации. В июне 2023 года Ростуризм направил Екатеринбургу грант в размере 210 миллионов рублей — на обновление туристского центра города. Из них 14 млн должны были пойти на обновление подсветки на ул. Вайнера. Закупку 85 светодиодных светильников осенью провело МКУ «Городское благоустройство». В начале декабря, когда на Вайнера начали менять освещение, все подумали, что это то самое. Однако выяснилось, что нет: закупленные светильники Philips в тот момент еще находились в Польше. Их не успевали привезти к 25 декабря. Это означало, что город не осваивает грант, и как минимум часть суммы придется вернуть. Мощнейший репутационный удар для местной власти. По данным агентства, на совещании с ограниченным кругом лиц Орлов 18 декабря отчитал замначальника комитета Виктора Юровицкого. Он, как утверждает один из источников в администрации, и отвечал за закупку. «Орлову доложили, что деньги [от Ростуризма] пришли еще в июле, а закупку по какой-то причине провели лишь в сентябре. Глава был очень злой, кричал. Сказал, что сразу после новогодних праздников в комитет выйдет проверка, и если информация, что виноват именно он, подтвердится, то весь год сотрудники будут сидеть без премий», — рассказал второй собеседник. Спасла городских чиновников лазейка в законодательстве, которую премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим постановлением внедрил в 2022 году — на фоне санкционного давления. Едва ли не за день до ухода на каникулы мэрия поменяла существенные условия контракта: во-первых, предусмотрела, что деньги подрядчику могут быть перечислены до того, как он доставит и установит светильники, а во-вторых, скорректировала сроки исполнения контракта, сдвинув их на январь. Новые светильники на ул. Вайнера завершили устанавливать накануне (начали 23 января). «Никакой служебной проверки нет. Видимо, Орлов посчитал, что можно обойтись и без нее», — предположил один из источников во власти. Подтверждая это, второй не смог назвать причины невыхода контрольно-ревизионного управления в комитет. «На сегодняшний день какие-либо проверки ни в комитете, ни в подведомственных учреждениях не проводятся», — прокомментировали в пресс-службе. Виктор Юровицкий общаться с корреспондентом отказался, перенаправив тут да же, в пресс-службу. Но в пресс-службе от комментария по новому запросу воздержались.