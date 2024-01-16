Первый зам Куйвашева объявил войну сосулькам

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Шмыков: за уборку крыш многоквартирных домов от снега и сосулек отвечают УК

16 января 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Алексей Шмыков взял на контроль вопрос с уборкой снега и сосулек с крыш домов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков поручил департаменту Госжилстройнадзора проконтролировать уборку крыш от снега и сосулек. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Погода на Урале переменчива, после морозов и снегопадов синоптики обещают потепление. Это неизбежно приведет к сходу снега с крыш и появлению опасных для жителей навесов и сосулек, если заранее не решить вопрос с уборкой. За уборку крыш многоквартирных домов от снега и сосулек отвечают управляющие компании, с производственных и административных зданий — владельцы», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул». Администрации городов координируют процесс и осуществляют контроль. «По моему поручению департамент Госжилстройнадзора уже провел профилактические мероприятия в отношении управляющих организаций. Я обращаюсь ко всем мэрам — уделите внимание этой проблеме сейчас, чтобы никто из жителей не пострадал. Профилактика закончена, прошу Госжилстройнадзор взять на данную ситуацию на особый контроль», — цитирует слова Шмыкова ДИП.

Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков поручил департаменту Госжилстройнадзора проконтролировать уборку крыш от снега и сосулек. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Погода на Урале переменчива, после морозов и снегопадов синоптики обещают потепление. Это неизбежно приведет к сходу снега с крыш и появлению опасных для жителей навесов и сосулек, если заранее не решить вопрос с уборкой. За уборку крыш многоквартирных домов от снега и сосулек отвечают управляющие компании, с производственных и административных зданий — владельцы», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул». Администрации городов координируют процесс и осуществляют контроль. «По моему поручению департамент Госжилстройнадзора уже провел профилактические мероприятия в отношении управляющих организаций. Я обращаюсь ко всем мэрам — уделите внимание этой проблеме сейчас, чтобы никто из жителей не пострадал. Профилактика закончена, прошу Госжилстройнадзор взять на данную ситуацию на особый контроль», — цитирует слова Шмыкова ДИП.