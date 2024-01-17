17 января 2024

В Нижнем Тагиле эвакуировали жильцов многоквартирного дома из-за гранат

© Служба новостей «URA.RU»
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В свердловском городе полиция изъяла опасные предметы в жилом доме Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жильцов многоквартирного дома эвакуировали после того как в одной из квартир были обнаружены гранаты. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«В Нижнем Тагиле на улице Окунева, 41 владельцем квартиры были обнаружены три гранаты. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС совместно с сотрудниками МВД. Они оцепили здание, а затем произвели эвакуацию жителей дома», — рассказали горожане в посте, опубликованном в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «Вконтакте».

По словам очевидцев, гранаты оказались страйкбольными. В результате пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в МУ МВД России «Нижнетагильское» по теме публикации. Ответ ожидается.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жильцов многоквартирного дома эвакуировали после того как в одной из квартир были обнаружены гранаты. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «В Нижнем Тагиле на улице Окунева, 41 владельцем квартиры были обнаружены три гранаты. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС совместно с сотрудниками МВД. Они оцепили здание, а затем произвели эвакуацию жителей дома», — рассказали горожане в посте, опубликованном в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «Вконтакте». По словам очевидцев, гранаты оказались страйкбольными. В результате пострадавших нет. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в МУ МВД России «Нижнетагильское» по теме публикации. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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