В Нижнем Тагиле эвакуировали жильцов многоквартирного дома из-за гранат

18 января 2024 в 02:49 Размер текста - 17 +

В свердловском городе полиция изъяла опасные предметы в жилом доме Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жильцов многоквартирного дома эвакуировали после того как в одной из квартир были обнаружены гранаты. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «В Нижнем Тагиле на улице Окунева, 41 владельцем квартиры были обнаружены три гранаты. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС совместно с сотрудниками МВД. Они оцепили здание, а затем произвели эвакуацию жителей дома», — рассказали горожане в посте, опубликованном в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «Вконтакте». По словам очевидцев, гранаты оказались страйкбольными. В результате пострадавших нет. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в МУ МВД России «Нижнетагильское» по теме публикации. Ответ ожидается.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жильцов многоквартирного дома эвакуировали после того как в одной из квартир были обнаружены гранаты. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «В Нижнем Тагиле на улице Окунева, 41 владельцем квартиры были обнаружены три гранаты. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС совместно с сотрудниками МВД. Они оцепили здание, а затем произвели эвакуацию жителей дома», — рассказали горожане в посте, опубликованном в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «Вконтакте». По словам очевидцев, гранаты оказались страйкбольными. В результате пострадавших нет. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в МУ МВД России «Нижнетагильское» по теме публикации. Ответ ожидается.