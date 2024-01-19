В Челябинске оспорили рекламу банка с высокими процентами

В рекламе вклада «Почта банка» усмотрели признаки нарушения закона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Челябинское УФАС оспорило рекламу АО «Почта банк» с высокими процентами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщение не позволяло ознакомиться со всеми условиями вклада.

«Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении АО „Почта Банк“. Реклама вклада банка на баннере содержит признаки нарушения рекламного законодательства», — отметили в УФАС.

На конструкцию рядом с проезжей частью пожаловался гражданин. Его возмутило, что на билборде был крупно указан высокий процент по вкладу, однако подробно об условиях депозита говорилось мелким шрифтом. Эти детали влияют на итоговую доходность, но ознакомиться с ними было затруднительно.

К решению вопроса надзорное ведомство привлекло экспертов. Большинство из них посчитало, что условия вклада являются нечитабельными для потребителя. УФАС усмотрело в рекламе признаки нарушения соответствующего закона.

При подготовке материала URA.RU обратилось с запросом в пресс-службу АО «Почта банк». Ответ к моменту публикации не поступил.