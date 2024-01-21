В Невьянске мужчина и ребенок погибли из-за самодельного электрообогревателя. Фото

22 января 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 120 кв.м Фото: Илья Московец © URA.RU Взрослый мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Невьянске (Свердловская область). По одной из версий, причиной могли стать короткое замыкание и возгорание самодельного электрообогревателя. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области. «По данным пожарных дознавателей, дом не был оборудован автономными пожарными извещателями, которые своевременно подали бы сигнал, разбудив всех домочадцев, обеспечив их спасение. Площадь трагического пожара составила 120 кв.м, в его тушении были задействованы четыре единицы техники, 13 человек личного состава», — заявили в ведомстве. При этом два человека из пожара спаслись — это женщина и ребенок. Ранее в Лесном местная жительница выпрыгнула из окна горящей квартиры на пятом этаже. После падения женщина какое-то время оставалась в сознании, но в конце концов умерла.

Взрослый мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Невьянске (Свердловская область). По одной из версий, причиной могли стать короткое замыкание и возгорание самодельного электрообогревателя. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области. «По данным пожарных дознавателей, дом не был оборудован автономными пожарными извещателями, которые своевременно подали бы сигнал, разбудив всех домочадцев, обеспечив их спасение. Площадь трагического пожара составила 120 кв.м, в его тушении были задействованы четыре единицы техники, 13 человек личного состава», — заявили в ведомстве. При этом два человека из пожара спаслись — это женщина и ребенок. Ранее в Лесном местная жительница выпрыгнула из окна горящей квартиры на пятом этаже. После падения женщина какое-то время оставалась в сознании, но в конце концов умерла.