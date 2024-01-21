21 января 2024

В Невьянске мужчина и ребенок погибли из-за самодельного электрообогревателя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, огонь, пожарный рукав, пожарный
Площадь пожара составила 120 кв.м Фото:

Взрослый мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Невьянске (Свердловская область). По одной из версий, причиной могли стать короткое замыкание и возгорание самодельного электрообогревателя. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«По данным пожарных дознавателей, дом не был оборудован автономными пожарными извещателями, которые своевременно подали бы сигнал, разбудив всех домочадцев, обеспечив их спасение. Площадь трагического пожара составила 120 кв.м, в его тушении были задействованы четыре единицы техники, 13 человек личного состава», — заявили в ведомстве. При этом два человека из пожара спаслись — это женщина и ребенок.

Ранее в Лесном местная жительница выпрыгнула из окна горящей квартиры на пятом этаже. После падения женщина какое-то время оставалась в сознании, но в конце концов умерла.

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Взрослый мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Невьянске (Свердловская область). По одной из версий, причиной могли стать короткое замыкание и возгорание самодельного электрообогревателя. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области. «По данным пожарных дознавателей, дом не был оборудован автономными пожарными извещателями, которые своевременно подали бы сигнал, разбудив всех домочадцев, обеспечив их спасение. Площадь трагического пожара составила 120 кв.м, в его тушении были задействованы четыре единицы техники, 13 человек личного состава», — заявили в ведомстве. При этом два человека из пожара спаслись — это женщина и ребенок. Ранее в Лесном местная жительница выпрыгнула из окна горящей квартиры на пятом этаже. После падения женщина какое-то время оставалась в сознании, но в конце концов умерла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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