По требованию KIA суд запретил челябинскому автосалону менять свой сайт

На автосалон «Таганай-Моторс» в Челябинске 22 января наложили ограничения по требованию компании «Киа Корпорейшен» из Южной Кореи. Как сообщила пресс-служба арбитражного суда региона, до вынесенного судебного решения местные предприниматели ничего не смогут сделать со своим сайтом.
«Истец обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета совершать какие-либо действия с доменным именем. Определением суда от 22 января заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворено», — уточнили в суде.
Ограничения наложены также на регистратора доменных имен и хостера, компанию «Таймвэб» из Санкт-Петербурга. Претензии к автосалону появились из-за прав на товарные знаки, которые, как считает истец, нарушаются. «Таганай-Моторс» использует название бренда в именовании адреса сайта и в маркетинговых материалах с предложением о покупке товаров и услуг.
Комментарии сторон URA.RU ранее получить не удалось. В компании «Киа Корпорейшен» сообщили, что иск не комментируют. Контакты автосалона в публичном поле отсутствуют, сайт не работает.
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