По требованию KIA суд запретил челябинскому автосалону менять свой сайт

22 января 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

По требованию KIA челябинскому автосалону ограничили действия с сайтом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На автосалон «Таганай-Моторс» в Челябинске 22 января наложили ограничения по требованию компании «Киа Корпорейшен» из Южной Кореи. Как сообщила пресс-служба арбитражного суда региона, до вынесенного судебного решения местные предприниматели ничего не смогут сделать со своим сайтом. «Истец обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета совершать какие-либо действия с доменным именем. Определением суда от 22 января заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворено», — уточнили в суде. Ограничения наложены также на регистратора доменных имен и хостера, компанию «Таймвэб» из Санкт-Петербурга. Претензии к автосалону появились из-за прав на товарные знаки, которые, как считает истец, нарушаются. «Таганай-Моторс» использует название бренда в именовании адреса сайта и в маркетинговых материалах с предложением о покупке товаров и услуг. Комментарии сторон URA.RU ранее получить не удалось. В компании «Киа Корпорейшен» сообщили, что иск не комментируют. Контакты автосалона в публичном поле отсутствуют, сайт не работает.

На автосалон «Таганай-Моторс» в Челябинске 22 января наложили ограничения по требованию компании «Киа Корпорейшен» из Южной Кореи. Как сообщила пресс-служба арбитражного суда региона, до вынесенного судебного решения местные предприниматели ничего не смогут сделать со своим сайтом. «Истец обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета совершать какие-либо действия с доменным именем. Определением суда от 22 января заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворено», — уточнили в суде. Ограничения наложены также на регистратора доменных имен и хостера, компанию «Таймвэб» из Санкт-Петербурга. Претензии к автосалону появились из-за прав на товарные знаки, которые, как считает истец, нарушаются. «Таганай-Моторс» использует название бренда в именовании адреса сайта и в маркетинговых материалах с предложением о покупке товаров и услуг. Комментарии сторон URA.RU ранее получить не удалось. В компании «Киа Корпорейшен» сообщили, что иск не комментируют. Контакты автосалона в публичном поле отсутствуют, сайт не работает.