По требованию KIA суд запретил челябинскому автосалону менять свой сайт

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Автосалон KIA на улице Киртбая. Сургут, автосалон, kia motors
По требованию KIA челябинскому автосалону ограничили действия с сайтом Фото:

На автосалон «Таганай-Моторс» в Челябинске 22 января наложили ограничения по требованию компании «Киа Корпорейшен» из Южной Кореи. Как сообщила пресс-служба арбитражного суда региона, до вынесенного судебного решения местные предприниматели ничего не смогут сделать со своим сайтом.

«Истец обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета совершать какие-либо действия с доменным именем. Определением суда от 22 января заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворено», — уточнили в суде.

Ограничения наложены также на регистратора доменных имен и хостера, компанию «Таймвэб» из Санкт-Петербурга. Претензии к автосалону появились из-за прав на товарные знаки, которые, как считает истец, нарушаются. «Таганай-Моторс» использует название бренда в именовании адреса сайта и в маркетинговых материалах с предложением о покупке товаров и услуг.

Комментарии сторон URA.RU ранее получить не удалось. В компании «Киа Корпорейшен» сообщили, что иск не комментируют. Контакты автосалона в публичном поле отсутствуют, сайт не работает.

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На автосалон «Таганай-Моторс» в Челябинске 22 января наложили ограничения по требованию компании «Киа Корпорейшен» из Южной Кореи. Как сообщила пресс-служба арбитражного суда региона, до вынесенного судебного решения местные предприниматели ничего не смогут сделать со своим сайтом. «Истец обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета совершать какие-либо действия с доменным именем. Определением суда от 22 января заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворено», — уточнили в суде. Ограничения наложены также на регистратора доменных имен и хостера, компанию «Таймвэб» из Санкт-Петербурга. Претензии к автосалону появились из-за прав на товарные знаки, которые, как считает истец, нарушаются. «Таганай-Моторс» использует название бренда в именовании адреса сайта и в маркетинговых материалах с предложением о покупке товаров и услуг. Комментарии сторон URA.RU ранее получить не удалось. В компании «Киа Корпорейшен» сообщили, что иск не комментируют. Контакты автосалона в публичном поле отсутствуют, сайт не работает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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