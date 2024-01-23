«Аэрофлот» опроверг слух, что для покупки билета нужны документы из военкомата

«Аэрофлот»: для покупки билета справка из военкомата и военный билет не нужны

23 января 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Для покупки билета на самолет или поезд достаточно паспорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Мужчинам-россиянам призывного возраста не нужны документы из военкомата для покупки билета на самолет или поезд. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в компании «Аэрофлот» в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В соцсетях распространилось сообщение, что для покупки билета на поезд или самолет с 1 февраля мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет якобы понадобится справка из военкомата или военный билет. Об этом будто бы заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Однако в «Аэрофлоте» сообщили, что для покупки авиабилета достаточно паспорта. О каких-либо изменениях перевозчик не знает: «По нашей информации, каких-то изменений не было в документах. О воинском учете у нас нет никакой информации… На данный момент для покупки авиабилета нужен только паспорт». На сайте других авиакомпаний, например, S7 или «Уральские авиалинии», также сообщается, что для покупки билета достаточно паспорта. Согласно сайту РЖД, для получения билета на поезд мужчинам также не нужны справка о постановке на воинский учет или военный билет. О каких-либо изменениях перевозчики не сообщают. Министр Савельев также не делал никаких заявлений о том, что мужчинам призывного возраста будут нужны документы из военкомата для покупки билетов. Такой информации нет на официальном сайте министерства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мужчинам-россиянам призывного возраста не нужны документы из военкомата для покупки билета на самолет или поезд. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в компании «Аэрофлот» в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков. В соцсетях распространилось сообщение, что для покупки билета на поезд или самолет с 1 февраля мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет якобы понадобится справка из военкомата или военный билет. Об этом будто бы заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Однако в «Аэрофлоте» сообщили, что для покупки авиабилета достаточно паспорта. О каких-либо изменениях перевозчик не знает: «По нашей информации, каких-то изменений не было в документах. О воинском учете у нас нет никакой информации… На данный момент для покупки авиабилета нужен только паспорт». На сайте других авиакомпаний, например, S7 или «Уральские авиалинии», также сообщается, что для покупки билета достаточно паспорта. Согласно сайту РЖД, для получения билета на поезд мужчинам также не нужны справка о постановке на воинский учет или военный билет. О каких-либо изменениях перевозчики не сообщают. Министр Савельев также не делал никаких заявлений о том, что мужчинам призывного возраста будут нужны документы из военкомата для покупки билетов. Такой информации нет на официальном сайте министерства.