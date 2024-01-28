В пермской деревне волонтеры спасли пенсионеров из снежного плена. Фото

29 января 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Подходы к домам занесло снегом (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае после обильных снегопадов частные дома оказались завалены сугробами. В деревне Киприно Очерского городского округа на помощь пенсионерам пришли волонтеры, которые расчистили подходы к жилью пожилых людей. «В силу возраста многие не в силах справиться со снежными сугробами. Вооружившись лопатами, активисты дружно убрали скопившийся снег от домов к проезжей части. В ходе акции волонтеры оказали помощь в уборке придомовых территорий восьми пенсионерам», — сообщается на странице местного ДК в соцсети «ВКонтакте». Снег доставил на прошлой неделе много проблем жителям Прикамья. На неубранные сугробы жаловались, например, в Полазне. В Березниках людям не смогли доставить газету, а в Перми на плохую уборку дорог обращал внимание мэрии депутат Владимир Плотников. На этой неделе синоптики обещают снегопады во вторник, пятницу и субботу. Слаженная работа не оставил от сугробов и следа ДК Киприно в ВК https://vk.com/dkkiprino По прогнозам синоптиков, помочь пенсионерам придется еще не раз ДК Киприно в ВК https://vk.com/dkkiprino

В Пермском крае после обильных снегопадов частные дома оказались завалены сугробами. В деревне Киприно Очерского городского округа на помощь пенсионерам пришли волонтеры, которые расчистили подходы к жилью пожилых людей. «В силу возраста многие не в силах справиться со снежными сугробами. Вооружившись лопатами, активисты дружно убрали скопившийся снег от домов к проезжей части. В ходе акции волонтеры оказали помощь в уборке придомовых территорий восьми пенсионерам», — сообщается на странице местного ДК в соцсети «ВКонтакте». Снег доставил на прошлой неделе много проблем жителям Прикамья. На неубранные сугробы жаловались, например, в Полазне. В Березниках людям не смогли доставить газету, а в Перми на плохую уборку дорог обращал внимание мэрии депутат Владимир Плотников. На этой неделе синоптики обещают снегопады во вторник, пятницу и субботу.