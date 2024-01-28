28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

В пермской деревне волонтеры спасли пенсионеров из снежного плена. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, деревянный дом, жилой дом, деревня, село
Подходы к домам занесло снегом (архивное фото) Фото:

В Пермском крае после обильных снегопадов частные дома оказались завалены сугробами. В деревне Киприно Очерского городского округа на помощь пенсионерам пришли волонтеры, которые расчистили подходы к жилью пожилых людей.

«В силу возраста многие не в силах справиться со снежными сугробами. Вооружившись лопатами, активисты дружно убрали скопившийся снег от домов к проезжей части. В ходе акции волонтеры оказали помощь в уборке придомовых территорий восьми пенсионерам», — сообщается на странице местного ДК в соцсети «ВКонтакте».

Снег доставил на прошлой неделе много проблем жителям Прикамья. На неубранные сугробы жаловались, например, в Полазне. В Березниках людям не смогли доставить газету, а в Перми на плохую уборку дорог обращал внимание мэрии депутат Владимир Плотников. На этой неделе синоптики обещают снегопады во вторник, пятницу и субботу.

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В Пермском крае после обильных снегопадов частные дома оказались завалены сугробами. В деревне Киприно Очерского городского округа на помощь пенсионерам пришли волонтеры, которые расчистили подходы к жилью пожилых людей. «В силу возраста многие не в силах справиться со снежными сугробами. Вооружившись лопатами, активисты дружно убрали скопившийся снег от домов к проезжей части. В ходе акции волонтеры оказали помощь в уборке придомовых территорий восьми пенсионерам», — сообщается на странице местного ДК в соцсети «ВКонтакте». Снег доставил на прошлой неделе много проблем жителям Прикамья. На неубранные сугробы жаловались, например, в Полазне. В Березниках людям не смогли доставить газету, а в Перми на плохую уборку дорог обращал внимание мэрии депутат Владимир Плотников. На этой неделе синоптики обещают снегопады во вторник, пятницу и субботу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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