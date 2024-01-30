В Златоусте волонтеров СВО выгоняют из арендованного помещения

30 января 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Волонтеров, помогающих бойцам, находящимся на спецоперации, лишают помещения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) волонтеров, создающих необходимые бойцам СВО вещи, выгоняют из арендованного помещения. Как URA.RU рассказал общественник Роберт Закиров, в помещении расположен основной штаб организации и детская спортсекция. «Для бойцов спецоперации стали работать в октябре 2022 года. По городу у нас много точек, где собирается около 150 человек. В первом квартале Северо-Запада располагается основной штаб площадью 120 кв. метров. Здесь ежедневно находятся до 20 человек пенсионеров, студентов и школьников. Все это время с арендодателем было полное понимание, однако теперь нас просят съехать, не объясняя причин», — рассказал URA.RU Закиров. Активисты плетут маскировочные сети, делают печи для приготовления пищи и обогрева, тактические носилки и окопные свечи. Они подсчитали, что за семь последних месяцев отправили на фронт 200 сетей общей площадью 12 тысяч кв. метров, 100 печей типа «ракета» для приготовления пищи, 10 буржуек. В настоящее время также изготавливают саперные кошки и хобы для сидения. Продукция отправляется на луганское направление и в тыл Белгородской области. В организации «Золотые руки ангела» по городу задействовано 150 волонтеров и несколько мастерских. Изначально помещение на первом этаже жилого дома арендовали в апреле 2022 года под детский спортзал. Здесь 20 ребят осваивают приемы национальной борьбы куреш и занимаются фитнесом. В месяц вносят около 20 тысяч рублей арендной платы. Летом по допсоглашению владелец помещений, предприниматель Марат Хажин, делал скидку, так как не было отопления. Однако теперь сэкономленные суммы предъявил к оплате. Волонтеры перечислить средства готовы, но столкнулись с непониманием. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к представителю арендодателя. На телефонный звонок юрист не ответила, на СМС-сообщение также. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) волонтеров, создающих необходимые бойцам СВО вещи, выгоняют из арендованного помещения. Как URA.RU рассказал общественник Роберт Закиров, в помещении расположен основной штаб организации и детская спортсекция. «Для бойцов спецоперации стали работать в октябре 2022 года. По городу у нас много точек, где собирается около 150 человек. В первом квартале Северо-Запада располагается основной штаб площадью 120 кв. метров. Здесь ежедневно находятся до 20 человек пенсионеров, студентов и школьников. Все это время с арендодателем было полное понимание, однако теперь нас просят съехать, не объясняя причин», — рассказал URA.RU Закиров. Активисты плетут маскировочные сети, делают печи для приготовления пищи и обогрева, тактические носилки и окопные свечи. Они подсчитали, что за семь последних месяцев отправили на фронт 200 сетей общей площадью 12 тысяч кв. метров, 100 печей типа «ракета» для приготовления пищи, 10 буржуек. В настоящее время также изготавливают саперные кошки и хобы для сидения. Продукция отправляется на луганское направление и в тыл Белгородской области. В организации «Золотые руки ангела» по городу задействовано 150 волонтеров и несколько мастерских. Изначально помещение на первом этаже жилого дома арендовали в апреле 2022 года под детский спортзал. Здесь 20 ребят осваивают приемы национальной борьбы куреш и занимаются фитнесом. В месяц вносят около 20 тысяч рублей арендной платы. Летом по допсоглашению владелец помещений, предприниматель Марат Хажин, делал скидку, так как не было отопления. Однако теперь сэкономленные суммы предъявил к оплате. Волонтеры перечислить средства готовы, но столкнулись с непониманием. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к представителю арендодателя. На телефонный звонок юрист не ответила, на СМС-сообщение также.