В Израиле потребовали пересмотреть отношения с Россией

Яир Лапид призвал к пересмотру отношений с Россией из-за позиции по сектору Газа
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Израилю придется поддерживать отношения с Россией, уверен Яир Лапид Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израилю следует пересмотреть свои отношения с Россией в связи с позицией Москвы по войне в секторе Газа. Об этом заявил лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид. Он считает взгляды РФ на конфликт в Газе оскорбительными для Тель-Авива.

«Израиль еще очень долго затруднится простить России и ее руководству занятую ими позицию. Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — сказал Лапид в интервью русскоязычному израильскому порталу «Вести». Он уверен, что Россия якобы однозначно встала на сторону движения ХАМАС в этом конфликте.

Однако Лапид также отметил, что Израилю так или иначе придется поддерживать отношения с РФ по стратегическим причинам. При этом «прежних теплых отношений» между Московой и Тель-Авивом не будет, уверен израильский оппозиционер.

Российские власти не раз выступали за прекращение огня в секторе Газа. Москва также продолжает оказывать содействие в освобождении заложников, находящихся в плену у палестинского движения ХАМАС. Помимо этого, президент РФ Владимир Путин заявлял, что шагом к решению конфликта на Ближнем Востоке является создание палестинского государства. Он отмечал, что позиция РФ по этому вопросу заключается в поддержке решений ООН.

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Израилю следует пересмотреть свои отношения с Россией в связи с позицией Москвы по войне в секторе Газа. Об этом заявил лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид. Он считает взгляды РФ на конфликт в Газе оскорбительными для Тель-Авива. «Израиль еще очень долго затруднится простить России и ее руководству занятую ими позицию. Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — сказал Лапид в интервью русскоязычному израильскому порталу «Вести». Он уверен, что Россия якобы однозначно встала на сторону движения ХАМАС в этом конфликте. Однако Лапид также отметил, что Израилю так или иначе придется поддерживать отношения с РФ по стратегическим причинам. При этом «прежних теплых отношений» между Московой и Тель-Авивом не будет, уверен израильский оппозиционер. Российские власти не раз выступали за прекращение огня в секторе Газа. Москва также продолжает оказывать содействие в освобождении заложников, находящихся в плену у палестинского движения ХАМАС. Помимо этого, президент РФ Владимир Путин заявлял, что шагом к решению конфликта на Ближнем Востоке является создание палестинского государства. Он отмечал, что позиция РФ по этому вопросу заключается в поддержке решений ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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