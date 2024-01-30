В Израиле потребовали пересмотреть отношения с Россией

Яир Лапид призвал к пересмотру отношений с Россией из-за позиции по сектору Газа

30 января 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Израилю придется поддерживать отношения с Россией, уверен Яир Лапид Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израилю следует пересмотреть свои отношения с Россией в связи с позицией Москвы по войне в секторе Газа. Об этом заявил лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид. Он считает взгляды РФ на конфликт в Газе оскорбительными для Тель-Авива. «Израиль еще очень долго затруднится простить России и ее руководству занятую ими позицию. Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — сказал Лапид в интервью русскоязычному израильскому порталу «Вести». Он уверен, что Россия якобы однозначно встала на сторону движения ХАМАС в этом конфликте. Однако Лапид также отметил, что Израилю так или иначе придется поддерживать отношения с РФ по стратегическим причинам. При этом «прежних теплых отношений» между Московой и Тель-Авивом не будет, уверен израильский оппозиционер. Российские власти не раз выступали за прекращение огня в секторе Газа. Москва также продолжает оказывать содействие в освобождении заложников, находящихся в плену у палестинского движения ХАМАС. Помимо этого, президент РФ Владимир Путин заявлял, что шагом к решению конфликта на Ближнем Востоке является создание палестинского государства. Он отмечал, что позиция РФ по этому вопросу заключается в поддержке решений ООН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Израилю следует пересмотреть свои отношения с Россией в связи с позицией Москвы по войне в секторе Газа. Об этом заявил лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид. Он считает взгляды РФ на конфликт в Газе оскорбительными для Тель-Авива. «Израиль еще очень долго затруднится простить России и ее руководству занятую ими позицию. Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России. Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — сказал Лапид в интервью русскоязычному израильскому порталу «Вести». Он уверен, что Россия якобы однозначно встала на сторону движения ХАМАС в этом конфликте. Однако Лапид также отметил, что Израилю так или иначе придется поддерживать отношения с РФ по стратегическим причинам. При этом «прежних теплых отношений» между Московой и Тель-Авивом не будет, уверен израильский оппозиционер. Российские власти не раз выступали за прекращение огня в секторе Газа. Москва также продолжает оказывать содействие в освобождении заложников, находящихся в плену у палестинского движения ХАМАС. Помимо этого, президент РФ Владимир Путин заявлял, что шагом к решению конфликта на Ближнем Востоке является создание палестинского государства. Он отмечал, что позиция РФ по этому вопросу заключается в поддержке решений ООН.