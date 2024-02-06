Аналитики допустили повышение курса доллара до 100 рублей в 2024 году

«Альфа-Банк»: доллар предположительно вырастет до 100 рублей в 2024 году

06 февраля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Доллар может превысить сто рублей в 2024 году, предполагают аналитики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аналитики прогнозируют повышение курса доллара до ста рублей в 2024 году. Об этом сообщают сразу несколько финансистов из различных источников. Среди них, например, преставители «Альфа-Банка». «Курс рубля: ждем USD/RUB [соотношение доллара к рублю — прим. URA.RU] 100», — отмечают аналитики «Альфа-Банка». С этим утверждением согласны экономисты, представляющие ряд банков, таких как «Финам», «Совкомбанк» и «Ингосстрах». Ряд других аналитиков предполагают, что до сотни доллар не вырастет, но и укрепления рубля они также не видят в ближайшей перспективе. Финансисты подчеркивают, что российский бизнес сейчас нацелен на поиск нового рынка сбыта. Также экономисты считают, что инфляционные риски также останутся актуальными на 2024 год. К декабрю текущего года инфляция ожидается в размере 6%. Доллар продолжает удерживаться в районе 90 рублей. Однако порой случается перекос в ту или иную сторону. Например, в середине января доллар упал до 88 с начала ноября. В октябре он поднялся до 100 рублей. В ближайшее время доллар ожидается в районе 88,5—91,5, передает Life . На днях также вырос курс евро до 99 рублей, сообщает телеканал 360.

Аналитики прогнозируют повышение курса доллара до ста рублей в 2024 году. Об этом сообщают сразу несколько финансистов из различных источников. Среди них, например, преставители «Альфа-Банка». «Курс рубля: ждем USD/RUB [соотношение доллара к рублю — прим. URA.RU] 100», — отмечают аналитики «Альфа-Банка». С этим утверждением согласны экономисты, представляющие ряд банков, таких как «Финам», «Совкомбанк» и «Ингосстрах». Ряд других аналитиков предполагают, что до сотни доллар не вырастет, но и укрепления рубля они также не видят в ближайшей перспективе. Финансисты подчеркивают, что российский бизнес сейчас нацелен на поиск нового рынка сбыта. Также экономисты считают, что инфляционные риски также останутся актуальными на 2024 год. К декабрю текущего года инфляция ожидается в размере 6%. Доллар продолжает удерживаться в районе 90 рублей. Однако порой случается перекос в ту или иную сторону. Например, в середине января доллар упал до 88 с начала ноября. В октябре он поднялся до 100 рублей. В ближайшее время доллар ожидается в районе 88,5—91,5, передает Life. На днях также вырос курс евро до 99 рублей, сообщает телеканал 360.