Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-МУ» (ЗРК) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожил на фронте беспилотники ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, техника противника выполняла разведывательные задачи.
«Расчет ЗРК „Тор-МУ“ уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ. Зенитчики следят за ситуацией в небе днем и ночью», — отметили в Минобороны РФ.
На опубликованном видео показана работа Восточной группировки войск. Расчеты зенитных установок обеспечивают защиту российских войск.
«Главное — своевременно обнаружить, захватить и уничтожить цель. Одна цель — одна ракета», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-МУ» с позывным «Скала».
Военный добавил, что работа заключается в том, чтобы своевременно обнаружить цель, выехать, захватить и уничтожить летательный аппарат. Военнослужащий перечислил модели дронов, которые уничтожают во время боевой работы. Среди них беспилотники «Фурия» и «Лелека-100».
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.