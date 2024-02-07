07 февраля 2024

ЗРК «Тор-МУ» с челябинским двигателем уничтожил беспилотники ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зима, зрк, пво, тор-м2, сбойка,  stock
Расчеты ЗРК обеспечили безопасность бойцов Минобороны РФ Фото:

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-МУ» (ЗРК) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожил на фронте беспилотники ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, техника противника выполняла разведывательные задачи.

«Расчет ЗРК „Тор-МУ“ уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ. Зенитчики следят за ситуацией в небе днем и ночью», — отметили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео показана работа Восточной группировки войск. Расчеты зенитных установок обеспечивают защиту российских войск.

«Главное — своевременно обнаружить, захватить и уничтожить цель. Одна цель — одна ракета», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-МУ» с позывным «Скала».

Военный добавил, что работа заключается в том, чтобы своевременно обнаружить цель, выехать, захватить и уничтожить летательный аппарат. Военнослужащий перечислил модели дронов, которые уничтожают во время боевой работы. Среди них беспилотники «Фурия» и «Лелека-100».

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Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-МУ» (ЗРК) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожил на фронте беспилотники ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, техника противника выполняла разведывательные задачи. «Расчет ЗРК „Тор-МУ“ уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ. Зенитчики следят за ситуацией в небе днем и ночью», — отметили в Минобороны РФ. На опубликованном видео показана работа Восточной группировки войск. Расчеты зенитных установок обеспечивают защиту российских войск. «Главное — своевременно обнаружить, захватить и уничтожить цель. Одна цель — одна ракета», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-МУ» с позывным «Скала». Военный добавил, что работа заключается в том, чтобы своевременно обнаружить цель, выехать, захватить и уничтожить летательный аппарат. Военнослужащий перечислил модели дронов, которые уничтожают во время боевой работы. Среди них беспилотники «Фурия» и «Лелека-100».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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