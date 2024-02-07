Армия и оружие ЗРК «Тор-МУ» с челябинским двигателем уничтожил беспилотники ВСУ. Видео 08 февраля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 + Расчеты ЗРК обеспечили безопасность бойцов Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-МУ» (ЗРК) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожил на фронте беспилотники ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, техника противника выполняла разведывательные задачи. «Расчет ЗРК „Тор-МУ“ уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ. Зенитчики следят за ситуацией в небе днем и ночью», — отметили в Минобороны РФ. На опубликованном видео показана работа Восточной группировки войск. Расчеты зенитных установок обеспечивают защиту российских войск. «Главное — своевременно обнаружить, захватить и уничтожить цель. Одна цель — одна ракета», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-МУ» с позывным «Скала». Военный добавил, что работа заключается в том, чтобы своевременно обнаружить цель, выехать, захватить и уничтожить летательный аппарат. Военнослужащий перечислил модели дронов, которые уничтожают во время боевой работы. Среди них беспилотники «Фурия» и «Лелека-100». Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-МУ» (ЗРК) с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска уничтожил на фронте беспилотники ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, техника противника выполняла разведывательные задачи. «Расчет ЗРК „Тор-МУ“ уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ. Зенитчики следят за ситуацией в небе днем и ночью», — отметили в Минобороны РФ. На опубликованном видео показана работа Восточной группировки войск. Расчеты зенитных установок обеспечивают защиту российских войск. «Главное — своевременно обнаружить, захватить и уничтожить цель. Одна цель — одна ракета», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-МУ» с позывным «Скала». Военный добавил, что работа заключается в том, чтобы своевременно обнаружить цель, выехать, захватить и уничтожить летательный аппарат. Военнослужащий перечислил модели дронов, которые уничтожают во время боевой работы. Среди них беспилотники «Фурия» и «Лелека-100». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям