07 февраля 2024

Замгенпрокурора РФ Зайцев встретился с губернатором Текслером. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Сергею Зайцеву рассказали об итогах 2023 года и планах на текущий год Фото:

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев 8 февраля провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на встрече были подведены итоги 2023 года и намечены цели на текущий год.

«В прошлом году в области были решены многие проблемные вопросы: фактически решена проблема дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Также в прошлом году завершилась программа расселения жителей ветхоаварийных домов, признанных такими до 1 января 2017 года. Переселение граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, продолжается за счет средств регионального бюджета», — сообщает пресс-служба правительства области.

Текслер отметил, что в планах на текущий год снизить очередность предоставления детям-сиротам жилья. Для этого планируют увеличить объем средств в два раза. Также областные власти ожидают роста регионального валового продукта, что, в свою очередь, приведет к упрочнению экономики субъекта.

«Мы вышли на средний уровень заработных плат в районе 60 тысяч рублей, с учетом роста порядка 16 процентов, что значительно выше инфляции. Это тоже положительный тренд, который у нас есть», — отметил Текслер.

Также глава региона анонсировал старт новых нацпроектов по разным направлениям. По его словам, в прошлом году их исполнение составило более 99 процентов.

Алексей Текслер (слева) рассказал Сергею Зайцеву (справа) об итогах 2023 года
Алексей Текслер (слева) рассказал Сергею Зайцеву (справа) об итогах 2023 года
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Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев 8 февраля провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на встрече были подведены итоги 2023 года и намечены цели на текущий год. «В прошлом году в области были решены многие проблемные вопросы: фактически решена проблема дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Также в прошлом году завершилась программа расселения жителей ветхоаварийных домов, признанных такими до 1 января 2017 года. Переселение граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, продолжается за счет средств регионального бюджета», — сообщает пресс-служба правительства области. Текслер отметил, что в планах на текущий год снизить очередность предоставления детям-сиротам жилья. Для этого планируют увеличить объем средств в два раза. Также областные власти ожидают роста регионального валового продукта, что, в свою очередь, приведет к упрочнению экономики субъекта. «Мы вышли на средний уровень заработных плат в районе 60 тысяч рублей, с учетом роста порядка 16 процентов, что значительно выше инфляции. Это тоже положительный тренд, который у нас есть», — отметил Текслер. Также глава региона анонсировал старт новых нацпроектов по разным направлениям. По его словам, в прошлом году их исполнение составило более 99 процентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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