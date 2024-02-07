Замгенпрокурора РФ Зайцев встретился с губернатором Текслером. Фото

08 февраля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Сергею Зайцеву рассказали об итогах 2023 года и планах на текущий год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев 8 февраля провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на встрече были подведены итоги 2023 года и намечены цели на текущий год. «В прошлом году в области были решены многие проблемные вопросы: фактически решена проблема дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Также в прошлом году завершилась программа расселения жителей ветхоаварийных домов, признанных такими до 1 января 2017 года. Переселение граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, продолжается за счет средств регионального бюджета», — сообщает пресс-служба правительства области. Текслер отметил, что в планах на текущий год снизить очередность предоставления детям-сиротам жилья. Для этого планируют увеличить объем средств в два раза. Также областные власти ожидают роста регионального валового продукта, что, в свою очередь, приведет к упрочнению экономики субъекта. «Мы вышли на средний уровень заработных плат в районе 60 тысяч рублей, с учетом роста порядка 16 процентов, что значительно выше инфляции. Это тоже положительный тренд, который у нас есть», — отметил Текслер. Также глава региона анонсировал старт новых нацпроектов по разным направлениям. По его словам, в прошлом году их исполнение составило более 99 процентов. Алексей Текслер (слева) рассказал Сергею Зайцеву (справа) об итогах 2023 года Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев 8 февраля провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на встрече были подведены итоги 2023 года и намечены цели на текущий год. «В прошлом году в области были решены многие проблемные вопросы: фактически решена проблема дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Также в прошлом году завершилась программа расселения жителей ветхоаварийных домов, признанных такими до 1 января 2017 года. Переселение граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, продолжается за счет средств регионального бюджета», — сообщает пресс-служба правительства области. Текслер отметил, что в планах на текущий год снизить очередность предоставления детям-сиротам жилья. Для этого планируют увеличить объем средств в два раза. Также областные власти ожидают роста регионального валового продукта, что, в свою очередь, приведет к упрочнению экономики субъекта. «Мы вышли на средний уровень заработных плат в районе 60 тысяч рублей, с учетом роста порядка 16 процентов, что значительно выше инфляции. Это тоже положительный тренд, который у нас есть», — отметил Текслер. Также глава региона анонсировал старт новых нацпроектов по разным направлениям. По его словам, в прошлом году их исполнение составило более 99 процентов.