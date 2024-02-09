В мире Украина Кремль впервые прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ 09 февраля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 + Спецоперация будет продолжаться до достижения целей, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменит ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не думаем, что это факторы, которые изменят ход СВО», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что спецоперация будет продолжаться до достижения целей. Сырский сменил Залужного на посту главкома ВСУ 8 февраля. URA.RU рассказывало, что известно о военном. Назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменит ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не думаем, что это факторы, которые изменят ход СВО», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что спецоперация будет продолжаться до достижения целей. Сырский сменил Залужного на посту главкома ВСУ 8 февраля. URA.RU рассказывало, что известно о военном. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям