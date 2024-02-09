Кремль впервые прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Спецоперация будет продолжаться до достижения целей, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменит ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не думаем, что это факторы, которые изменят ход СВО», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что спецоперация будет продолжаться до достижения целей.

Сырский сменил Залужного на посту главкома ВСУ 8 февраля. URA.RU рассказывало, что известно о военном.

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Назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменит ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не думаем, что это факторы, которые изменят ход СВО», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что спецоперация будет продолжаться до достижения целей. Сырский сменил Залужного на посту главкома ВСУ 8 февраля. URA.RU рассказывало, что известно о военном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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