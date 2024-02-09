Кремль впервые прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ

Спецоперация будет продолжаться до достижения целей, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменит ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не думаем, что это факторы, которые изменят ход СВО», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что спецоперация будет продолжаться до достижения целей.
Сырский сменил Залужного на посту главкома ВСУ 8 февраля. URA.RU рассказывало, что известно о военном.
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