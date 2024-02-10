В РАН оценили количество преступлений, совершенными мигрантами

Директор Института демографии РАН: мигрантами совершается всего 2% преступлений
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, торговый центр, мигранты, рейд, силовик, нелегалы
Только 2% преступлений совершается мигрантами из общего числа, следует из данных РАН Фото:

За 2022 год количество преступлений в России, совершенных мигрантами, составило всего 2%. Это примерно 40 тысяч противозаконных действий. Такими данными поделилась директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.

«Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составило в целом по России 40,15 тысяч (2,04% от общей численности зарегистрированных преступлений — прим. URA.RU). В том числе в Москве — 7,68 тысячи и в Московской области — 5,52 тысячи», — сказала Марина Храмова в интервью РБК.

Приводя данные по преступлениям в Москве и Московской области, аналитик отметила, что на этих территориях в большинстве своем противоправные действия совершаются гражданами из стран СНГ. В столице РФ, например, за 2022 год, более 80% преступлений было совершено ими.

В 2023 году же, мигранты совершили порядка 36,6 тысячи преступлений. В общей сложности преступления уменьшились на 1%, в сравнении с годом ранее. Большая часть противоправных действий также приходилась на граждан СНГ.

В России в настоящий момент число неучтенных мигрантов может превышать цифру в 16 миллионов человек. Об этом говорил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в разговоре с корреспондентом URA.RU. При этом отмечалось, что в 2023 году приток мигрантов снизился. В России на 2024 год находятся 6,5 миллиона иностранных граждан, предает «Национальная служба новостей».

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За 2022 год количество преступлений в России, совершенных мигрантами, составило всего 2%. Это примерно 40 тысяч противозаконных действий. Такими данными поделилась директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова. «Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составило в целом по России 40,15 тысяч (2,04% от общей численности зарегистрированных преступлений — прим. URA.RU). В том числе в Москве — 7,68 тысячи и в Московской области — 5,52 тысячи», — сказала Марина Храмова в интервью РБК. Приводя данные по преступлениям в Москве и Московской области, аналитик отметила, что на этих территориях в большинстве своем противоправные действия совершаются гражданами из стран СНГ. В столице РФ, например, за 2022 год, более 80% преступлений было совершено ими. В 2023 году же, мигранты совершили порядка 36,6 тысячи преступлений. В общей сложности преступления уменьшились на 1%, в сравнении с годом ранее. Большая часть противоправных действий также приходилась на граждан СНГ. В России в настоящий момент число неучтенных мигрантов может превышать цифру в 16 миллионов человек. Об этом говорил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в разговоре с корреспондентом URA.RU. При этом отмечалось, что в 2023 году приток мигрантов снизился. В России на 2024 год находятся 6,5 миллиона иностранных граждан, предает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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