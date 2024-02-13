На бывшем пермском конезаводе №9 сменился собственник

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Личность нового собственника площадей бывшего пермского завода не раскрывается Фото:

У бывшего конезавода №9 в поселке Горном Пермского края поменялся собственник. Соответствующая информация содержится в базе данных Росреестра.

«Участок бывшего конезавода площадью 8,7 га перешел в собственность нового физического лица. Процедура состоялась 13 декабря», — на данные Росреестра ссылает «Коммерсант-Прикамье». Прочая информация скрыта.

По данным издания, бывший комплекс конезавода планируют использовать под жилую застройку. В мэрии Пермского округа о планах нового владельца ничего не знают.

Ранее власти Прикамья продали активы предприятия на торгах бизнесмену Ерему Сафаряну. Сумма сделки — 13,2 млн рублей.

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У бывшего конезавода №9 в поселке Горном Пермского края поменялся собственник. Соответствующая информация содержится в базе данных Росреестра. «Участок бывшего конезавода площадью 8,7 га перешел в собственность нового физического лица. Процедура состоялась 13 декабря», — на данные Росреестра ссылает «Коммерсант-Прикамье». Прочая информация скрыта. По данным издания, бывший комплекс конезавода планируют использовать под жилую застройку. В мэрии Пермского округа о планах нового владельца ничего не знают. Ранее власти Прикамья продали активы предприятия на торгах бизнесмену Ерему Сафаряну. Сумма сделки — 13,2 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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