На бывшем пермском конезаводе №9 сменился собственник

Личность нового собственника площадей бывшего пермского завода не раскрывается
У бывшего конезавода №9 в поселке Горном Пермского края поменялся собственник. Соответствующая информация содержится в базе данных Росреестра.
«Участок бывшего конезавода площадью 8,7 га перешел в собственность нового физического лица. Процедура состоялась 13 декабря», — на данные Росреестра ссылает «Коммерсант-Прикамье». Прочая информация скрыта.
По данным издания, бывший комплекс конезавода планируют использовать под жилую застройку. В мэрии Пермского округа о планах нового владельца ничего не знают.
Ранее власти Прикамья продали активы предприятия на торгах бизнесмену Ерему Сафаряну. Сумма сделки — 13,2 млн рублей.
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