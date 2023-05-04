04 мая 2023

Власти Пермского края избавляются от медпунктов, автостанций и бывшего конезавода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, аргаяшская автостанция, сельский автовокзал
Две автостанции в Пермском крае решено приватизировать Фото:

В Пермском крае на торгах будут проданы здания фельдшерско-акушерских пунктов, ветеринарных лечебниц, автостанций, а также бывший конезавод. Об этом говорится в приказах о приватизации имущества, которые разместило на своем сайте министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края.

«Приказываю: приватизировать имущество на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества», — говорится в приказе ведомства. Самый крупный лот, который предлагается к приватизации, имущественный комплекс бывшего конезавода №9, расположенный в поселке Горный. Сюда включены здания конюшни, овощехранилища и дома животноводов, а также земельный участок площадью 87,8 тысяч кв метров. Начальная стоимость лота — 15,1 млн рублей.

В Березниках на аукцион будет выставлено здание токсикологии. Его оценили в 2,4 млн рублей. В деревне Окуловка (Оханский округ), селе Села (Чусовской округ), деревне Лопатина (Кудымкарский округ) здания фельдшерско-акушерских пунктов.

За 5,1 млн рублей будет выставлено на торги здание сестринского ухода за детьми в селе Курашим (Пермский округ). Единым лотом на торгах предполагается реализовать склад, гараж и здание конторы лесничества в Кудымкаре, а также земельный участок, на котором они расположены. В селах Суда (Уинский округ) и Калинино (Кунгурский округ) решено приватизировать автостанции.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае на торгах будут проданы здания фельдшерско-акушерских пунктов, ветеринарных лечебниц, автостанций, а также бывший конезавод. Об этом говорится в приказах о приватизации имущества, которые разместило на своем сайте министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края. «Приказываю: приватизировать имущество на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества», — говорится в приказе ведомства. Самый крупный лот, который предлагается к приватизации, имущественный комплекс бывшего конезавода №9, расположенный в поселке Горный. Сюда включены здания конюшни, овощехранилища и дома животноводов, а также земельный участок площадью 87,8 тысяч кв метров. Начальная стоимость лота — 15,1 млн рублей. В Березниках на аукцион будет выставлено здание токсикологии. Его оценили в 2,4 млн рублей. В деревне Окуловка (Оханский округ), селе Села (Чусовской округ), деревне Лопатина (Кудымкарский округ) здания фельдшерско-акушерских пунктов. За 5,1 млн рублей будет выставлено на торги здание сестринского ухода за детьми в селе Курашим (Пермский округ). Единым лотом на торгах предполагается реализовать склад, гараж и здание конторы лесничества в Кудымкаре, а также земельный участок, на котором они расположены. В селах Суда (Уинский округ) и Калинино (Кунгурский округ) решено приватизировать автостанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...