Власти Пермского края избавляются от медпунктов, автостанций и бывшего конезавода

В Пермском крае на торгах будут проданы здания фельдшерско-акушерских пунктов, ветеринарных лечебниц, автостанций, а также бывший конезавод. Об этом говорится в приказах о приватизации имущества, которые разместило на своем сайте министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края.
«Приказываю: приватизировать имущество на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества», — говорится в приказе ведомства. Самый крупный лот, который предлагается к приватизации, имущественный комплекс бывшего конезавода №9, расположенный в поселке Горный. Сюда включены здания конюшни, овощехранилища и дома животноводов, а также земельный участок площадью 87,8 тысяч кв метров. Начальная стоимость лота — 15,1 млн рублей.
В Березниках на аукцион будет выставлено здание токсикологии. Его оценили в 2,4 млн рублей. В деревне Окуловка (Оханский округ), селе Села (Чусовской округ), деревне Лопатина (Кудымкарский округ) здания фельдшерско-акушерских пунктов.
За 5,1 млн рублей будет выставлено на торги здание сестринского ухода за детьми в селе Курашим (Пермский округ). Единым лотом на торгах предполагается реализовать склад, гараж и здание конторы лесничества в Кудымкаре, а также земельный участок, на котором они расположены. В селах Суда (Уинский округ) и Калинино (Кунгурский округ) решено приватизировать автостанции.
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