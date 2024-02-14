Харитонов принял в пионеры екатеринбургских школьников и позвал их в Москву. Фото, видео

14 февраля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский музей пионерии — один из трех в России Фото: Илья Московец © URA.RU Кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов приехал в Екатеринбург в рамках предвыборной программы. В первый день он посетил Музей пионерии — один из трех, которые есть в России, где повязал галстуки нескольким школьникам, вступающим в ряды организации. И взял с руководства музея обещание привезти новоиспеченных пионеров в Москву, даже если на перелет потребуется отдавать деньги из своей зарплаты. Свидетелем визита Харитонова стал корреспондент URA.RU. «Вот оно — начало воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. Это то, что нужно нашей многонациональной стране. Я сам вступил в пионерию, когда был в третьем классе. Повязали галстук, и когда я шел домой, то расстегнул фуфайку, чтобы все видели его», — вспомнил Харитонов. Музей пионерии открылся на 40-летия Комсомола, 31 в 2012 году — к 90-летию пионерского движения. Идея принадлежала группе энтузиастов, которые хотели сохранить память об ушедшей эпохе. Собрали своими силами то, что дорого, архивный материал и оформили стенды. Спустя 10 лет — к 100-летию пионерского движения — на музей выделили финансирование. Его отремонтировали, привели в порядок, закупили оборудование, в том числе мультимедийное. Помимо экскурсий здесь проводят занятия для детей — учат играть на барабанах, горнить, делать буденовки. А тех, кто хочет, принимают в пионерскую организацию — аналог появился в Екатеринбурге в 2021 году. Нескольких школьников приняли в пионерию при участии Харитонова. Они дали клятву, а затем кандидат в президенты и его коллега по партии — депутат Госдумы Юрий Афонин повязали новоиспеченным пионерам красные галстуки. Харитонов попросил руководителей проконтролировать, чтобы школьники обязательно прилетели в Москву 19 мая, в день рождения пионерского движения. «Пусть приедут обязательно. Если не будет финансирования, зарплату отдам», — заявил Харитонов. А затем отправился к стеле «Город трудовой доблести» возле ККТ «Космос», где возложил цветы и поучаствовал в отправке гуманитарного груза на СВО. Николай Харитонов — один из четырех кандидатов на пост президента РФ. Он баллотируется от КПРФ, является депутатом Госдумы. В Екатеринбург он прилетел днем 14 февраля, а улетит 15 числа — после того, как посетит Уральский завод гражданской авиации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов приехал в Екатеринбург в рамках предвыборной программы. В первый день он посетил Музей пионерии — один из трех, которые есть в России, где повязал галстуки нескольким школьникам, вступающим в ряды организации. И взял с руководства музея обещание привезти новоиспеченных пионеров в Москву, даже если на перелет потребуется отдавать деньги из своей зарплаты. Свидетелем визита Харитонова стал корреспондент URA.RU. «Вот оно — начало воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. Это то, что нужно нашей многонациональной стране. Я сам вступил в пионерию, когда был в третьем классе. Повязали галстук, и когда я шел домой, то расстегнул фуфайку, чтобы все видели его», — вспомнил Харитонов. Музей пионерии открылся на 40-летия Комсомола, 31 в 2012 году — к 90-летию пионерского движения. Идея принадлежала группе энтузиастов, которые хотели сохранить память об ушедшей эпохе. Собрали своими силами то, что дорого, архивный материал и оформили стенды. Спустя 10 лет — к 100-летию пионерского движения — на музей выделили финансирование. Его отремонтировали, привели в порядок, закупили оборудование, в том числе мультимедийное. Помимо экскурсий здесь проводят занятия для детей — учат играть на барабанах, горнить, делать буденовки. А тех, кто хочет, принимают в пионерскую организацию — аналог появился в Екатеринбурге в 2021 году. Нескольких школьников приняли в пионерию при участии Харитонова. Они дали клятву, а затем кандидат в президенты и его коллега по партии — депутат Госдумы Юрий Афонин повязали новоиспеченным пионерам красные галстуки. Харитонов попросил руководителей проконтролировать, чтобы школьники обязательно прилетели в Москву 19 мая, в день рождения пионерского движения. «Пусть приедут обязательно. Если не будет финансирования, зарплату отдам», — заявил Харитонов. А затем отправился к стеле «Город трудовой доблести» возле ККТ «Космос», где возложил цветы и поучаствовал в отправке гуманитарного груза на СВО. Николай Харитонов — один из четырех кандидатов на пост президента РФ. Он баллотируется от КПРФ, является депутатом Госдумы. В Екатеринбург он прилетел днем 14 февраля, а улетит 15 числа — после того, как посетит Уральский завод гражданской авиации.