17 февраля 2024
16 февраля 2024

База отдыха на челябинском озере подешевела на 9 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Аргазинское водохранилище. Архив. Челябинская область, аргазинское водохранилище, аргази
База отдыха «Березка» на озере Аргази стоит 16 млн рублей Фото:

База отдыха «Березка» на Аргазинском водохранилище в Челябинской области, выставленная на продажу в середине прошлого года, подешевела на девять миллионов рублей и сейчас продается за 16 миллионов рублей. Приобрести также можно отдельный домик. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».

«Продам готовый бизнес — база отдыха „Березка“ в живописном месте на озере Аргази. Так же можно приобрести понравившийся домик отдельно», — сообщается на сайте.

База площадью 350 квадратных метров расположена в поселке Карасево Карабашского округа. Объект продается за 16 миллионов рублей. На территории есть автостоянка, детский городок, сцена, русская баня, бильярд, столовая. Зимой номера отапливаются. База подходит для семейного отдыха, организации детского лагеря, а также проведения свадеб и дней рождений. На озере можно рыбачить, добавляет продавец.

База отдыха на озере Аргази
База отдыха на озере Аргази
Фото:
База отдыха на озере Аргази
База отдыха на озере Аргази
Фото:

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База отдыха «Березка» на Аргазинском водохранилище в Челябинской области, выставленная на продажу в середине прошлого года, подешевела на девять миллионов рублей и сейчас продается за 16 миллионов рублей. Приобрести также можно отдельный домик. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито». «Продам готовый бизнес — база отдыха „Березка“ в живописном месте на озере Аргази. Так же можно приобрести понравившийся домик отдельно», — сообщается на сайте. База площадью 350 квадратных метров расположена в поселке Карасево Карабашского округа. Объект продается за 16 миллионов рублей. На территории есть автостоянка, детский городок, сцена, русская баня, бильярд, столовая. Зимой номера отапливаются. База подходит для семейного отдыха, организации детского лагеря, а также проведения свадеб и дней рождений. На озере можно рыбачить, добавляет продавец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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