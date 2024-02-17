База отдыха на челябинском озере подешевела на 9 миллионов рублей

База отдыха «Березка» на Аргазинском водохранилище в Челябинской области, выставленная на продажу в середине прошлого года, подешевела на девять миллионов рублей и сейчас продается за 16 миллионов рублей. Приобрести также можно отдельный домик. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».
«Продам готовый бизнес — база отдыха „Березка“ в живописном месте на озере Аргази. Так же можно приобрести понравившийся домик отдельно», — сообщается на сайте.
База площадью 350 квадратных метров расположена в поселке Карасево Карабашского округа. Объект продается за 16 миллионов рублей. На территории есть автостоянка, детский городок, сцена, русская баня, бильярд, столовая. Зимой номера отапливаются. База подходит для семейного отдыха, организации детского лагеря, а также проведения свадеб и дней рождений. На озере можно рыбачить, добавляет продавец.
База отдыха «Березка» на Аргазинском водохранилище в Челябинской области, выставленная на продажу в середине прошлого года, подешевела на девять миллионов рублей и сейчас продается за 16 миллионов рублей. Приобрести также можно отдельный домик. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито». «Продам готовый бизнес — база отдыха „Березка“ в живописном месте на озере Аргази. Так же можно приобрести понравившийся домик отдельно», — сообщается на сайте. База площадью 350 квадратных метров расположена в поселке Карасево Карабашского округа. Объект продается за 16 миллионов рублей. На территории есть автостоянка, детский городок, сцена, русская баня, бильярд, столовая. Зимой номера отапливаются. База подходит для семейного отдыха, организации детского лагеря, а также проведения свадеб и дней рождений. На озере можно рыбачить, добавляет продавец.