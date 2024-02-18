Выстроенная на использовании дешевых энергоносителей экономика Германии утратила свою конкурентоспособность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным.
«Экономика Германии, выстроенная на дешевых энергоносителях, утратила конкурентоспособность. <…> [В ФРГ] думали, что если они не будут брать наш газ, то мы развалимся быстрее, чем у них начнутся необратимые процессы. Но процессы-то у них начинаются!» —
Германия и другие страны Евросоюза ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Не так давно депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт признал, что антироссийские ограничения больше вредят Берлину, нежели Москве.
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