Путин: экономика Германии утратила конкурентоспособность

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил о вреде антироссийских санкций для экономики ФРГ Фото:

Выстроенная на использовании дешевых энергоносителей экономика Германии утратила свою конкурентоспособность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

«Экономика Германии, выстроенная на дешевых энергоносителях, утратила конкурентоспособность. <…> [В ФРГ] думали, что если они не будут брать наш газ, то мы развалимся быстрее, чем у них начнутся необратимые процессы. Но процессы-то у них начинаются!» — сказал Владимир Путин в интервью, опубликованном в telegram-канале Зарубина.

Германия и другие страны Евросоюза ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Не так давно депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт признал, что антироссийские ограничения больше вредят Берлину, нежели Москве.

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Выстроенная на использовании дешевых энергоносителей экономика Германии утратила свою конкурентоспособность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным. «Экономика Германии, выстроенная на дешевых энергоносителях, утратила конкурентоспособность. <…> [В ФРГ] думали, что если они не будут брать наш газ, то мы развалимся быстрее, чем у них начнутся необратимые процессы. Но процессы-то у них начинаются!» — сказал Владимир Путин в интервью, опубликованном в telegram-канале Зарубина. Германия и другие страны Евросоюза ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Не так давно депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт признал, что антироссийские ограничения больше вредят Берлину, нежели Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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