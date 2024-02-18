Путин: экономика Германии утратила конкурентоспособность

18 февраля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о вреде антироссийских санкций для экономики ФРГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выстроенная на использовании дешевых энергоносителей экономика Германии утратила свою конкурентоспособность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным. «Экономика Германии, выстроенная на дешевых энергоносителях, утратила конкурентоспособность. <…> [В ФРГ] думали, что если они не будут брать наш газ, то мы развалимся быстрее, чем у них начнутся необратимые процессы. Но процессы-то у них начинаются!» — сказал Владимир Путин в интервью, опубликованном в telegram-канале Зарубина. Германия и другие страны Евросоюза ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Не так давно депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт признал, что антироссийские ограничения больше вредят Берлину, нежели Москве.

Выстроенная на использовании дешевых энергоносителей экономика Германии утратила свою конкурентоспособность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным. «Экономика Германии, выстроенная на дешевых энергоносителях, утратила конкурентоспособность. <…> [В ФРГ] думали, что если они не будут брать наш газ, то мы развалимся быстрее, чем у них начнутся необратимые процессы. Но процессы-то у них начинаются!» — сказал Владимир Путин в интервью, опубликованном в telegram-канале Зарубина. Германия и другие страны Евросоюза ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Не так давно депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт признал, что антироссийские ограничения больше вредят Берлину, нежели Москве.