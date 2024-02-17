На Спартакиаде в Златоусте биатлонисты из Башкирии отдали награды белорусам

18 февраля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Организаторы решили изготовить дополнительный пакет медалей Фото: Алексей Казанцев © URA.RU На Всероссийской зимней спартакиаде в Златоусте (Челябинская область) команда из Башкирии отдала свои бронзовые медали спортсменам из Белоруссии, которые выступали вне зачета. Как сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, таким образом уфимцы решили поддержать белорусскую команду. Организаторы в ответ приняли решение изготовить дополнительный пакет медалей. «Организаторы Спартакиады в Златоусте приняли абсолютно правильное решение. Для команды Башкортостана, которая отдала свои награды белорусам, будет изготовлен дополнительный комплект медалей. Их команда получит в родной Уфе», — заявил спортивный комментатор в своем telegram-канале. Белорусы Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский финишировали третьими в эстафетной гонке, но из-за правил турнира им не вручили награды. Бронзовые медали достались ставшей четвертой команде из Башкортостана, за которую выступили Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов. После награждения россияне передали свои медали соперникам из Белоруссии.

На Всероссийской зимней спартакиаде в Златоусте (Челябинская область) команда из Башкирии отдала свои бронзовые медали спортсменам из Белоруссии, которые выступали вне зачета. Как сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, таким образом уфимцы решили поддержать белорусскую команду. Организаторы в ответ приняли решение изготовить дополнительный пакет медалей. «Организаторы Спартакиады в Златоусте приняли абсолютно правильное решение. Для команды Башкортостана, которая отдала свои награды белорусам, будет изготовлен дополнительный комплект медалей. Их команда получит в родной Уфе», — заявил спортивный комментатор в своем telegram-канале. Белорусы Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский финишировали третьими в эстафетной гонке, но из-за правил турнира им не вручили награды. Бронзовые медали достались ставшей четвертой команде из Башкортостана, за которую выступили Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов. После награждения россияне передали свои медали соперникам из Белоруссии.