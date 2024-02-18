18 февраля 2024

В 16 пермских колониях не хватает сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах Президента Российской Федерации в Следственном изоляторе №1. Екатеринбург, зона, кпп, тюрьма, решетка, гуфсин, сизо1, пропускная система
В пермских колониях кадровый голод Фото:

В 16 исправительных колониях, расположенных в Пермском крае, не хватает персонала. Вакантны не только должности инспекторов охраны, но и сотрудников котельных, а также водителей. Информация о свободных рабочих местах размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю.

«В колонии № 10 и 35, расположенные в Чусовском округе требуются младшие инспектора охраны и сотрудники групп надзора отдела безопасности. В ИК-39, находящейся в Оханском районе вакантны должности водителя, ветеринара, психолога, бухгалтера и других сотрудников. В колонию № 28, что в Березниках, требуются токарь, сварщик и монтер», — говорится на сайте краевого ГУФСИН. Всего кадровый голод испытывают 16 исправительных учреждений.

В большинстве случаев сотрудникам не дадут служебного жилья. Уровень зарплат также везде разный. В Оханском районе сотрудникам платят от 14 тысяч в месяц. Самую высокую зарплату предлагают начальнику пожарной части в колонии № 37 в Чусовском районе. Ежемесячно сотруднику будут платить от 52 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 16 исправительных колониях, расположенных в Пермском крае, не хватает персонала. Вакантны не только должности инспекторов охраны, но и сотрудников котельных, а также водителей. Информация о свободных рабочих местах размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю. «В колонии № 10 и 35, расположенные в Чусовском округе требуются младшие инспектора охраны и сотрудники групп надзора отдела безопасности. В ИК-39, находящейся в Оханском районе вакантны должности водителя, ветеринара, психолога, бухгалтера и других сотрудников. В колонию № 28, что в Березниках, требуются токарь, сварщик и монтер», — говорится на сайте краевого ГУФСИН. Всего кадровый голод испытывают 16 исправительных учреждений. В большинстве случаев сотрудникам не дадут служебного жилья. Уровень зарплат также везде разный. В Оханском районе сотрудникам платят от 14 тысяч в месяц. Самую высокую зарплату предлагают начальнику пожарной части в колонии № 37 в Чусовском районе. Ежемесячно сотруднику будут платить от 52 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...