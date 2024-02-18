В 16 пермских колониях не хватает сотрудников

В пермских колониях кадровый голод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 16 исправительных колониях, расположенных в Пермском крае, не хватает персонала. Вакантны не только должности инспекторов охраны, но и сотрудников котельных, а также водителей. Информация о свободных рабочих местах размещена на официальном сайте ГУФСИН по Пермскому краю.

«В колонии № 10 и 35, расположенные в Чусовском округе требуются младшие инспектора охраны и сотрудники групп надзора отдела безопасности. В ИК-39, находящейся в Оханском районе вакантны должности водителя, ветеринара, психолога, бухгалтера и других сотрудников. В колонию № 28, что в Березниках, требуются токарь, сварщик и монтер», — говорится на сайте краевого ГУФСИН. Всего кадровый голод испытывают 16 исправительных учреждений.

В большинстве случаев сотрудникам не дадут служебного жилья. Уровень зарплат также везде разный. В Оханском районе сотрудникам платят от 14 тысяч в месяц. Самую высокую зарплату предлагают начальнику пожарной части в колонии № 37 в Чусовском районе. Ежемесячно сотруднику будут платить от 52 тысяч рублей.