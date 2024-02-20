Песков: герои СВО будут присутствовать на послании Путина

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков рассказал, что полная информация по посланию появится позднее Фото:

На послании президента России Владимира Путина будут присутствовать участники спецоперации и герои СВО. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Безусловно, будут наши герои и те, кто участвует в СВО. Касательно особенности формата — преждевременно говорить. Подготовка послания продолжается. О месте мы сообщим в срок», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Послание анонсировано на 29 февраля.

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На послании президента России Владимира Путина будут присутствовать участники спецоперации и герои СВО. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Безусловно, будут наши герои и те, кто участвует в СВО. Касательно особенности формата — преждевременно говорить. Подготовка послания продолжается. О месте мы сообщим в срок», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Послание анонсировано на 29 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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