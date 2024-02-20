Песков: герои СВО будут присутствовать на послании Путина

Дмитрий Песков рассказал, что полная информация по посланию появится позднее
На послании президента России Владимира Путина будут присутствовать участники спецоперации и герои СВО. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Безусловно, будут наши герои и те, кто участвует в СВО. Касательно особенности формата — преждевременно говорить. Подготовка послания продолжается. О месте мы сообщим в срок», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Послание анонсировано на 29 февраля.
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