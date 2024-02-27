Девелопер из Екатеринбурга рассказал, почему не строится новый дом в Кургане

В свердловской компании «Брусника» заявили, что строительство нового дома на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане откладывается из-за переносов сроков получения разрешительной документации от чиновников. Об этом застройщик сообщил в одном из своих telegram-каналов.
«Новый проект „Брусники“ в Кургане будет. Строительство откладывается по причине переноса сроков получения разрешительной документации», — сообщили в компании.
Подготовка к строительству дома началась еще в конце 2022 года. На территории уже размещены стройматериалы и спецтехника.
Ранее URA.RU писало, что федеральная компания «Брусника» назвала главные слухи, которые обсуждают на фоне затягивающегося строительства многоэтажки в Кургане. В частности, среди гипотез горожан была якобы продажа участка другому застройщику и наличие в земле «чего-то радиактивного».
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