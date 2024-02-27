Девелопер из Екатеринбурга рассказал, почему не строится новый дом в Кургане

В Кургане затягивается строительство дома на месте бывшего кинотеатра «Звездный»

27 февраля 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Застройщику перенесли сроки получения разрешения на возведение многоэтажки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В свердловской компании «Брусника» заявили, что строительство нового дома на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане откладывается из-за переносов сроков получения разрешительной документации от чиновников. Об этом застройщик сообщил в одном из своих telegram-каналов. «Новый проект „Брусники“ в Кургане будет. Строительство откладывается по причине переноса сроков получения разрешительной документации», — сообщили в компании. Подготовка к строительству дома началась еще в конце 2022 года. На территории уже размещены стройматериалы и спецтехника. Ранее URA.RU писало, что федеральная компания «Брусника» назвала главные слухи, которые обсуждают на фоне затягивающегося строительства многоэтажки в Кургане. В частности, среди гипотез горожан была якобы продажа участка другому застройщику и наличие в земле «чего-то радиактивного».

В свердловской компании «Брусника» заявили, что строительство нового дома на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане откладывается из-за переносов сроков получения разрешительной документации от чиновников. Об этом застройщик сообщил в одном из своих telegram-каналов. «Новый проект „Брусники“ в Кургане будет. Строительство откладывается по причине переноса сроков получения разрешительной документации», — сообщили в компании. Подготовка к строительству дома началась еще в конце 2022 года. На территории уже размещены стройматериалы и спецтехника. Ранее URA.RU писало, что федеральная компания «Брусника» назвала главные слухи, которые обсуждают на фоне затягивающегося строительства многоэтажки в Кургане. В частности, среди гипотез горожан была якобы продажа участка другому застройщику и наличие в земле «чего-то радиактивного».