Девелопер из Екатеринбурга рассказал, почему не строится новый дом в Кургане

В Кургане затягивается строительство дома на месте бывшего кинотеатра «Звездный»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на стройках садиков в Копейске. Челябинск, стройматериалы, кирпич
Застройщику перенесли сроки получения разрешения на возведение многоэтажки Фото:

В свердловской компании «Брусника» заявили, что строительство нового дома на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане откладывается из-за переносов сроков получения разрешительной документации от чиновников. Об этом застройщик сообщил в одном из своих telegram-каналов.

«Новый проект „Брусники“ в Кургане будет. Строительство откладывается по причине переноса сроков получения разрешительной документации», — сообщили в компании.

Подготовка к строительству дома началась еще в конце 2022 года. На территории уже размещены стройматериалы и спецтехника.

Ранее URA.RU писало, что федеральная компания «Брусника» назвала главные слухи, которые обсуждают на фоне затягивающегося строительства многоэтажки в Кургане. В частности, среди гипотез горожан была якобы продажа участка другому застройщику и наличие в земле «чего-то радиактивного».

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В свердловской компании «Брусника» заявили, что строительство нового дома на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане откладывается из-за переносов сроков получения разрешительной документации от чиновников. Об этом застройщик сообщил в одном из своих telegram-каналов. «Новый проект „Брусники“ в Кургане будет. Строительство откладывается по причине переноса сроков получения разрешительной документации», — сообщили в компании. Подготовка к строительству дома началась еще в конце 2022 года. На территории уже размещены стройматериалы и спецтехника. Ранее URA.RU писало, что федеральная компания «Брусника» назвала главные слухи, которые обсуждают на фоне затягивающегося строительства многоэтажки в Кургане. В частности, среди гипотез горожан была якобы продажа участка другому застройщику и наличие в земле «чего-то радиактивного».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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