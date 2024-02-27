Свердловский застройщик озвучил главные слухи о новом проекте в Кургане

«Брусника» разрушила гипотезы курганцев из-за затянувшегося строительства дома

27 февраля 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Компания «Брусника» планирует построить новый дом на месте бывшего кинотеатра «Звездный» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловская компания «Брусника» назвала главные слухи, которые обсуждают горожане из-за затянувшегося строительства новой многоэтажки на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане. Среди них — перепродажа земельного участка и найденное в земле радиоактивное вещество. Об этом застройщик сообщил в одном из своих telegram-каналов. «Пока строительство откладывается, горожане активно обсуждают причины переноса сроков. Мы собрали для вас наиболее интересные гипотезы на эту тему: „Брусника“ перепродала земельный участок под строительство одному из местных застройщиков, в земле нашли „что-то радиоактивное“», — говорится в сообщении. Также была озвучена гипотеза о том, что строительство на данном участке якобы запрещено из-за того, что в земле были старинные артефакты. Сам застройщик данные слухи опровергает, а откладывание строительства связывает с ожиданием необходимых документов от властей. Ранее URA.RU писало, что подготовка к строительству дома на месте бывшего кинотеатра «Звездный» была начата в ноябре 2022 года. Представитель «Брусники» заявлял агентству, что возводить объект начнут после получения разрешительных документов. Во время земляных работ на территории были найдены стены зданий дореволюционной постройки. Также сообщалось, что власти Кургана выдали застройщику землю для размещения спецтехники и стройматериалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская компания «Брусника» назвала главные слухи, которые обсуждают горожане из-за затянувшегося строительства новой многоэтажки на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане. Среди них — перепродажа земельного участка и найденное в земле радиоактивное вещество. Об этом застройщик сообщил в одном из своих telegram-каналов. «Пока строительство откладывается, горожане активно обсуждают причины переноса сроков. Мы собрали для вас наиболее интересные гипотезы на эту тему: „Брусника“ перепродала земельный участок под строительство одному из местных застройщиков, в земле нашли „что-то радиоактивное“», — говорится в сообщении. Также была озвучена гипотеза о том, что строительство на данном участке якобы запрещено из-за того, что в земле были старинные артефакты. Сам застройщик данные слухи опровергает, а откладывание строительства связывает с ожиданием необходимых документов от властей. Ранее URA.RU писало, что подготовка к строительству дома на месте бывшего кинотеатра «Звездный» была начата в ноябре 2022 года. Представитель «Брусники» заявлял агентству, что возводить объект начнут после получения разрешительных документов. Во время земляных работ на территории были найдены стены зданий дореволюционной постройки. Также сообщалось, что власти Кургана выдали застройщику землю для размещения спецтехники и стройматериалов.