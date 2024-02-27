В ЕР пообещали сделать все возможное для честного голосования на выборах-2024

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В «Единой России» анонсировали предварительное голосование Фото:

Партия «Единая Россия» анонсировала предварительное электронное голосование на предстоящие выборы-2024 различного уровня. Старт праймериз будет назначен в ближайшие дни после завершения президентских выборов в стране. Само предварительное голосование пройдет в период с 20 по 26 мая с соблюдением принципов честности, открытости и безопасности. Об этом рассказал заместитель секретаря Генерального совета партии Сергей Перминов.

«Предварительное голосование традиционно пройдет в последнюю полную неделю весны — с 20 по 26 мая. Партия сделает все для того, чтобы на каждом этапе ЭПГ соблюдались принципы открытости, честности и безопасности голосования», — подчеркнул Сергей Перминов. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. Он также отметил, что старт голосованию будет объявлен до 24 марта.

В сентябре 2024 года состоятся 66 избирательных кампаний в 40 субъектах РФ. В их число входят довыборы депутата Госдумы по республике Хакасии по одномандатному округу. Также пройдут голосования за глав регионов в 19 территориях. Кроме того, будут выбирать депутатов регионального законодательного собрания, а также в городскую думу. Пройдут выборы и в органы местного самоуправления.

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Партия «Единая Россия» анонсировала предварительное электронное голосование на предстоящие выборы-2024 различного уровня. Старт праймериз будет назначен в ближайшие дни после завершения президентских выборов в стране. Само предварительное голосование пройдет в период с 20 по 26 мая с соблюдением принципов честности, открытости и безопасности. Об этом рассказал заместитель секретаря Генерального совета партии Сергей Перминов. «Предварительное голосование традиционно пройдет в последнюю полную неделю весны — с 20 по 26 мая. Партия сделает все для того, чтобы на каждом этапе ЭПГ соблюдались принципы открытости, честности и безопасности голосования», — подчеркнул Сергей Перминов. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. Он также отметил, что старт голосованию будет объявлен до 24 марта. В сентябре 2024 года состоятся 66 избирательных кампаний в 40 субъектах РФ. В их число входят довыборы депутата Госдумы по республике Хакасии по одномандатному округу. Также пройдут голосования за глав регионов в 19 территориях. Кроме того, будут выбирать депутатов регионального законодательного собрания, а также в городскую думу. Пройдут выборы и в органы местного самоуправления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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