27 февраля 2024

В Челябинскую область не пропустили три тонны риса неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Постные блюда в столовых. Челябинск, отварной рис, еда
Документы на партию риса признали недействительными и вернули груз в Казахстан Фото:

На таможенном пункте «Бугристое» в Челябинской области не пропустили три тонны риса из Республики Казахстан. Реальный вес груза был в два раза выше, чем указано в документах, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Роспотребнадзора.

«Из Республики Казахстан был запрещен ввоз трех тонн риса, так как предъявленный перевозчиком сертификат признан недействительным. В документе вес продукции оказался занижен в два раза», — сообщили в надзорном ведомстве.

Перевозчику назначили штраф по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Груз вернули на территорию Казахстана.

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На таможенном пункте «Бугристое» в Челябинской области не пропустили три тонны риса из Республики Казахстан. Реальный вес груза был в два раза выше, чем указано в документах, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Роспотребнадзора. «Из Республики Казахстан был запрещен ввоз трех тонн риса, так как предъявленный перевозчиком сертификат признан недействительным. В документе вес продукции оказался занижен в два раза», — сообщили в надзорном ведомстве. Перевозчику назначили штраф по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Груз вернули на территорию Казахстана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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