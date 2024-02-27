Общество В Челябинскую область не пропустили три тонны риса неизвестного происхождения 28 февраля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 + Документы на партию риса признали недействительными и вернули груз в Казахстан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На таможенном пункте «Бугристое» в Челябинской области не пропустили три тонны риса из Республики Казахстан. Реальный вес груза был в два раза выше, чем указано в документах, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Роспотребнадзора. «Из Республики Казахстан был запрещен ввоз трех тонн риса, так как предъявленный перевозчиком сертификат признан недействительным. В документе вес продукции оказался занижен в два раза», — сообщили в надзорном ведомстве. Перевозчику назначили штраф по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Груз вернули на территорию Казахстана. На таможенном пункте «Бугристое» в Челябинской области не пропустили три тонны риса из Республики Казахстан. Реальный вес груза был в два раза выше, чем указано в документах, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Роспотребнадзора. «Из Республики Казахстан был запрещен ввоз трех тонн риса, так как предъявленный перевозчиком сертификат признан недействительным. В документе вес продукции оказался занижен в два раза», — сообщили в надзорном ведомстве. Перевозчику назначили штраф по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Груз вернули на территорию Казахстана. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям