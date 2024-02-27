В Челябинскую область не пропустили три тонны риса неизвестного происхождения

Документы на партию риса признали недействительными и вернули груз в Казахстан
На таможенном пункте «Бугристое» в Челябинской области не пропустили три тонны риса из Республики Казахстан. Реальный вес груза был в два раза выше, чем указано в документах, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Роспотребнадзора.
«Из Республики Казахстан был запрещен ввоз трех тонн риса, так как предъявленный перевозчиком сертификат признан недействительным. В документе вес продукции оказался занижен в два раза», — сообщили в надзорном ведомстве.
Перевозчику назначили штраф по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Груз вернули на территорию Казахстана.
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