Мэр Екатеринбурга запретил строить гостиницу с полем для гольфа возле элитного поселка

Мэрия Екатеринбурга отклонила проект застройки на Широкой речке
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Микрорайон "Палникс". Екатеринбург, водоем, пруд, таунхаусы, палникс, руд
«Палникс» считается одним из элитных поселков возле Екатеринбурга Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запретили застройку территории у коттеджного поселка «Палникс» в районе Широкой речки. Там планировали возвести торговый центр, гостиницу с полем для гольфа, манеж при конноспортивной базе, тир, физкультурно-игровой комплекс, велоклуб и поле для пейнтбола.

«Предложить „Палникс“ доработать проект о внесении изменений в проект планировки территории жилого района Широкая речка и направить его на утверждение в установленном порядке», — говорится в постановлении, которое подписал Орлов. Оно опубликовано на сайте мэрии.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запретили застройку территории у коттеджного поселка «Палникс» в районе Широкой речки. Там планировали возвести торговый центр, гостиницу с полем для гольфа, манеж при конноспортивной базе, тир, физкультурно-игровой комплекс, велоклуб и поле для пейнтбола. «Предложить „Палникс“ доработать проект о внесении изменений в проект планировки территории жилого района Широкая речка и направить его на утверждение в установленном порядке», — говорится в постановлении, которое подписал Орлов. Оно опубликовано на сайте мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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