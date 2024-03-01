Мэр Екатеринбурга запретил строить гостиницу с полем для гольфа возле элитного поселка

«Палникс» считается одним из элитных поселков возле Екатеринбурга
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запретили застройку территории у коттеджного поселка «Палникс» в районе Широкой речки. Там планировали возвести торговый центр, гостиницу с полем для гольфа, манеж при конноспортивной базе, тир, физкультурно-игровой комплекс, велоклуб и поле для пейнтбола.
«Предложить „Палникс“ доработать проект о внесении изменений в проект планировки территории жилого района Широкая речка и направить его на утверждение в установленном порядке», — говорится в постановлении, которое подписал Орлов. Оно опубликовано на сайте мэрии.
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