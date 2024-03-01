Мэр Екатеринбурга запретил строить гостиницу с полем для гольфа возле элитного поселка

Мэрия Екатеринбурга отклонила проект застройки на Широкой речке

01 марта 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

«Палникс» считается одним из элитных поселков возле Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запретили застройку территории у коттеджного поселка «Палникс» в районе Широкой речки. Там планировали возвести торговый центр, гостиницу с полем для гольфа, манеж при конноспортивной базе, тир, физкультурно-игровой комплекс, велоклуб и поле для пейнтбола. «Предложить „Палникс“ доработать проект о внесении изменений в проект планировки территории жилого района Широкая речка и направить его на утверждение в установленном порядке», — говорится в постановлении, которое подписал Орлов. Оно опубликовано на сайте мэрии.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запретили застройку территории у коттеджного поселка «Палникс» в районе Широкой речки. Там планировали возвести торговый центр, гостиницу с полем для гольфа, манеж при конноспортивной базе, тир, физкультурно-игровой комплекс, велоклуб и поле для пейнтбола. «Предложить „Палникс“ доработать проект о внесении изменений в проект планировки территории жилого района Широкая речка и направить его на утверждение в установленном порядке», — говорится в постановлении, которое подписал Орлов. Оно опубликовано на сайте мэрии.