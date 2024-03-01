В Пермском крае умер ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС

02 марта 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Прощание состоится 3 марта Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кунгурском округе Пермского края в 70 лет умер ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Виктор Шкадин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Администрация выражает глубокие соболезнования родным Виктора Шкадина. Он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, был награжден нагрудным знаком „Участник ликвидации последствий ЧС“. Прощание пройдет в воскресенье, 3 марта», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Виктор Яковлевич родился 26 мая 1953 года в Нижегородской области. С 1970 по 1974 годы он был курсантом Костромского высшего военного училища, а в 1995 году был назначен на должность начальника штаба гражданской обороны Кунгура. Награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени и «За безупречную службу».

В Кунгурском округе Пермского края в 70 лет умер ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Виктор Шкадин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Администрация выражает глубокие соболезнования родным Виктора Шкадина. Он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, был награжден нагрудным знаком „Участник ликвидации последствий ЧС“. Прощание пройдет в воскресенье, 3 марта», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Виктор Яковлевич родился 26 мая 1953 года в Нижегородской области. С 1970 по 1974 годы он был курсантом Костромского высшего военного училища, а в 1995 году был назначен на должность начальника штаба гражданской обороны Кунгура. Награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени и «За безупречную службу».