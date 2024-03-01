01 марта 2024

В Пермском крае умер ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча
Прощание состоится 3 марта Фото:

В Кунгурском округе Пермского края в 70 лет умер ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Виктор Шкадин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Администрация выражает глубокие соболезнования родным Виктора Шкадина. Он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, был награжден нагрудным знаком „Участник ликвидации последствий ЧС“. Прощание пройдет в воскресенье, 3 марта», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Виктор Яковлевич родился 26 мая 1953 года в Нижегородской области. С 1970 по 1974 годы он был курсантом Костромского высшего военного училища, а в 1995 году был назначен на должность начальника штаба гражданской обороны Кунгура. Награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени и «За безупречную службу».

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В Кунгурском округе Пермского края в 70 лет умер ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Виктор Шкадин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Администрация выражает глубокие соболезнования родным Виктора Шкадина. Он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, был награжден нагрудным знаком „Участник ликвидации последствий ЧС“. Прощание пройдет в воскресенье, 3 марта», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Виктор Яковлевич родился 26 мая 1953 года в Нижегородской области. С 1970 по 1974 годы он был курсантом Костромского высшего военного училища, а в 1995 году был назначен на должность начальника штаба гражданской обороны Кунгура. Награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени и «За безупречную службу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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