В Пермском крае умер ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС

В Кунгурском округе Пермского края в 70 лет умер ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Виктор Шкадин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Администрация выражает глубокие соболезнования родным Виктора Шкадина. Он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, был награжден нагрудным знаком „Участник ликвидации последствий ЧС“. Прощание пройдет в воскресенье, 3 марта», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Виктор Яковлевич родился 26 мая 1953 года в Нижегородской области. С 1970 по 1974 годы он был курсантом Костромского высшего военного училища, а в 1995 году был назначен на должность начальника штаба гражданской обороны Кунгура. Награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени и «За безупречную службу».
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