03 марта 2024

В Перми жители десятков домов останутся без воды в выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , кран, нет воды, отключение воды, водоснабжение, вода, водопроводный кран, хвс
Воду отключат утром 9 марта Фото:

В Перми коммунальщики отключат подачу холодной воды в ряде домов на улицах Гарцовская, Колыбалова, Лядовская, Клары Цеткин, Чкалова и Шарташская. Ремонтные работы специалисты «Новогора» будут проводить 9—10 марта, сообщили в компании.

«С 10 утра 9 марта до 10 утра 10 марта плановое отключение. Причина — проведение аварийно-восстановительных работ», — говорится на сайте «Новогора».

Под отключение попадают дома по следующим адресам:

  • ул. Гарцовская 46, 50, 52, 54
  • ул. Колыбалова 14, 16, 18, 20, 22, 44
  • ул. Лядовская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 85, 87, 89, 91, 93, 94А, 95, 97, 98, 98А
  • ул. Клары Цеткин 10, 10А
  • ул. Чкалова 52, 54, 56, 58
  • ул. Шарташская 2, 4

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В Перми коммунальщики отключат подачу холодной воды в ряде домов на улицах Гарцовская, Колыбалова, Лядовская, Клары Цеткин, Чкалова и Шарташская. Ремонтные работы специалисты «Новогора» будут проводить 9—10 марта, сообщили в компании. «С 10 утра 9 марта до 10 утра 10 марта плановое отключение. Причина — проведение аварийно-восстановительных работ», — говорится на сайте «Новогора». Под отключение попадают дома по следующим адресам:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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